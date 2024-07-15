15 июля 2024, 02:56

Отдыхающие с шести баз эвакуированы из-за лесного пожара в Новороссийске

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Для отдыхающих, эвакуированных с шести баз под Новороссийском, подготовлены три пункта временного содержания, тушение пожара осуществляется с вертолетов, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Как писал "Кавказский узел", лесной пожар начался около 11.45 мск около хутора Дюрсо, после чего огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", а площадь пожара достигла 10 гектаров. С трех баз отдыха, оказавшихся в зоне лесного пожара, эвакуировано около 500 человек и 30 автомобилей, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. К ночи площадь пожара достигла 51 гектара, власти предупредили жителей хутора Дюрсо о возможной эвакуации.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале сегодня, 15 июля сообщил, что эвакуированы отдыхающие с шести баз отдыха "Моряк", "Голубая волна", "Энергетик", "Строитель", "Романтик" и "Спутник". Подготовлены три пункта временного размещения на 400 человек - в школе села Глебовское, на базе еще одной школы и в винодельне в селе Абрау-Дюрсо. Пока задействован только один пункт в Абрау-Дюрсо, где разместились 25 человек. "Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой" - написал глава города.

Также он сообщил, что с начала тушения пожара было выполнено 19 сбросов воды со спецвертолетов. Один из вертолетов Ми-8г из-за усилившегося ветра вынужден был прекратить работу, тушение пожара продолжается с вертолета Ка-32. К утру ожидается прибытие еще двух таких вертолетов.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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