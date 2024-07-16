Обвиняемый по делу об атаке боевиков в Дагестане заявил о пытках

16 июля 2024, 22:53

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Арестованный по делу об атаке боевиков в Дербенте и Махачкале Заур Магомедов заявил о пытках и назвал себя непричастным к случившемуся, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня суд в Махачкале арестовал по статье о теракте участника группы, созданной Османом Омаровым. По версии следствия, обвиняемый помогал организовывать атаку в Дербенте, но не участвовал в ней. 4 июля стало известно об аресте на два месяца жителей Сергокалы и Махачкалы Магомеда, Халида и Заура Магомедовых по обвинению в подготовке терактов и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Представители Общественной наблюдательной комиссии Дагестана в ходе визита в СИЗО-1 Махачкалы посетили Заура Магомедова, задержанного 28 июня по подозрению в том, что он входил в группировку участников теракта 23 июня, сообщил сегодня председатель комиссии Шамиль Хадулаев.

Магомедов в своем заявлении в адрес комиссии сообщил, что никакого отношения не имеет к группировке Османа Омарова, но был знаком с ним, так как выполнял для него отделочные работы. "Его пытали током, делали болевые приемы на тело и к связанным рукам приложили гранату, которую с его слов и со слов его матери, потом подкинули к нему в квартиру, в которой он живет с женой. Адвоката тогда рядом не было", - написал Хадулаев.

Он добавил, что комиссия направит заключение о посещении Заура Магомедова в прокуратуру Дагестана. Кроме того, он отметил, что Магомедов родом не из Сергокалы, а уроженец села Салта Гунибского района, в последнее время жил в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погибли 22 человека, в том числе 17 силовиков, 46 пострадали. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

Среди участников атак оказались близкие родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, отправленного после этих событий в отставку. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

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