Три человека арестованы по делу о подготовке терактов в Дагестане

04 июля 2024, 20:26

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Суд на два месяца арестовал жителей Сергокалы и Махачкалы Магомеда, Халида и Заура Магомедовых по обвинению в подготовке терактов и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Как писал "Кавказский узел", пять братьев Омаровых, сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, участвовали в записи видеоролика, в котором попросили прощения у семей пострадавших за атаку боевиков в Дагестане. Глава района Сергокалинского района Магомед Омаров после атаки боевиков был исключен из "Единой России" и освобожден от должности, он арестован на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве. 26 июня стало известно об аресте Омаровых по административной статье о мелком хулиганстве. 27 июня суд в Махачкале арестовал по статье о теракте участника группы, созданной Османом Омаровым. По версии следствия, обвиняемый помогал организовывать атаку в Дербенте, но не участвовал в ней.

Советский районный суд Махачкалы на два месяца арестовал троих задержанных за подготовку теракта, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на Верховный суд Дагестана.

"Советским районным судом Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова", которые обвиняются в подготовке теракта (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 Уголовного кодекса России) незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (часть 4 статьи 222 , часть 4 статьи 222.1 Уголовного кодекса России). "Рассмотрев материалы, суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 2 сентября ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, трое мужчин 1980, 1990 и 1995 годов рождения объединились в организованную группу для совершения в Дагестане взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Следствие утверждает, что они "не позднее 23 июня приобрели огнестрельное и иное оружие и в дальнейшем хранили по местам своего жительства в селе Сергокала Сергокалинского района и в Махачкале. Также обвиняемые, по версии следствия, изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении террористического акта", - указано в сообщении.

К 20.15 мск сообщение об этом на сайтах Советского районного суда Махачкалы и Верховного суда Дагестана не опубликовано.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погибли 22 человека, в том числе 17 силовиков, 46 пострадали. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

Среди участников атак оказались близкие родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, отправленного после этих событий в отставку. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане"

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