16 июля 2024, 20:07

Боец из Дербентского района убит на Украине

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Эльмар Мурсалов убит в боевых действиях, сообщила администрация  Дербентского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 945 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Ильмиямин Абдуллаев стал как минимум 944-м военным из Дагестана, который официально признан убитым в военной операции на Украине.

Ефрейтор Эльмар Мурсалов, уроженец села Хазар убит в военной операции на Украине, сообщила 15 июля администрация Дербентского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче ордена Мужества родным бойца.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне специальной военной операции не менее 945 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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