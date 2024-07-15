15 июля 2024, 10:31

Боец из Дагестана убит в зоне военной операции

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Ильмиямин Абдуллаев убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 944 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 13 июля представителями властей и силовиками были официально признаны убитыми на Украине не менее 943 бойцов з Дагестана.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Ильмиямин Абдуллаев из села Каякент убит в зоне военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем телеграм-канале председатель комиссии по делам молодёжи, спорта, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты Дагестана Алибег Казанбиев.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне специальной военной операции не менее 944 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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