Российский военный задержан в аэропорту Еревана

15 июля 2024, 15:15

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В ереванском аэропорту задержан военнослужащий, объявленный Россией в розыск по обвинению в уклонении от службы.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в этих странах высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, указали в марте правозащитники.

25-летний гражданин России задержан минувшей ночью после прибытия рейсом Актау 1 – Ереван, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Армении, не назвав имени задержанного.

"4 апреля 2023 года он был объявлен в розыск [российской стороной] по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК России «Самовольное оставление части или места службы». Мера пресечения – арест. Инициатор розыска и прокуратура проинформированы о его обнаружении", - сообщил он.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в связи с военной операцией на Украине, а уже 24 сентября в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Напомним, ранее по меньшей мере два случая задержания в Армении граждан России, разыскиваемых за уклонение от военной службы, привлекли внимание правозащитников.

Так, 9 апреля правозащитники заявили, что российская военная полиция задержала и незаконно удерживает на территории военной базы в Гюмри Анатолия Щетинина, который был объявлен в розыск в России за отказ от военной службы. После встречи с Щетининым правозащитники сообщили, что он решил вернуться в Россию, но 1 мая стало известно, что он согласился на их помощь.

7 декабря 2023 года в Гюмри был задержан мобилизованный российский военный Дмитрий Сетраков. По данным правозащитников, сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части. 19 декабря стало известно, что Сетраков вывезен в Россию. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

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