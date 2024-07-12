Дело Саркиса Галстяна дошло до суда в Армении

12 июля 2024, 02:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный комитет Армении передал в суд уголовное дело жителя Степанакерта Саркиса Галстяна, обвиненного в шпионаже после выезда из Карабаха в марте.

Как писал "Кавказский узел", Саркис Галстян, прибывший в Армению из Нагорного Карабаха 29 марта, был обвинен в шпионаже и арестован. Вместе с ним приехала и его супруга Маргарита Шахназарян. Галстян оставался в Степанакерте почти полгода после массового исхода населения, чтобы заниматься проблемами отказавшихся уехать армян, заявил его племянник, депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян. Саркис Галстян отрицает обвинения в том, что он был назначен комендантом Ханкенди, о чем писали некоторые армянские СМИ.

После исхода населения Нагорного Карабаха в нем осталось не более 40 жителей, в том числе и этнические армяне, заявил 14 октября 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян.

Следственный комитет Армении завершил расследование дела Саркиса Галстяна, обвиняемого в шпионаже в ущерб суверенитету и территориальной целостности страны. Следствие проводилось совместно со Службой национальной безопасности Армении, отмечается в публикации ведомства от 11 июля.

Саркис Галстян, живя в Степанакерте, занимал в 2018-2023 годах разные государственные должности в органах власти Нагорного Карабаха. Он, в частности, был замглавы администрации Шушинского района, руководителем аппарата министерства военного патриотизма, молодежи, спорта и туризма, замглавы аппарата министерства образования, науки, культуры и спорта, а потом замруководителя администрации президента непризнанной республики.

Согласно версии обвинения, Галстян, “зная о сложившейся в Арцахе военной обстановке и социально-психологическом состоянии населения”, в ноябре 2020 года вышел на контакт с сотрудником азербайджанской спецслужбы, был завербован под кодовым именем “Сархан” и получил задание на шпионаж. Действуя по заданию, он до 2023 года передавал азербайджанским спецслужбам данные об обстановке в регионе, в том числе данные о наличествующем вооружении и продовольствии, а также оценки возможного сопротивления в случае вооруженного нападения.

Как утверждает следствие, в сентябре 2023 года, когда армянское население покинуло Нагорный Карабах, Галстян получил от своего куратора предложение о должности в Степанакерте. Заинтересованный этим предложением, он остался в Степанакерте с женой и “продолжил свою преступную деятельность против армянского населения, передавая имеющуюся у него информацию иностранным спецслужбам”, говорится в публикации на странице ведомства в Facebook*.

Комментариями Саркиса Галстяна или его адвоката относительно версии обвинения “Кавказский узел” пока не располагает.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинули Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика официально прекратила существование. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.