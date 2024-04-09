Родственник Галстяна выразил недоверие версии следствия

09 апреля 2024, 02:00

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Переехавший из Нагорного Карабаха в Армению Саркис Галстян, обвиняемый в шпионаже, мог остаться в Степанакерте, чтобы заниматься проблемами отказавшихся уехать армян, заявил его племянник, депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян. По его словам, дядя отрицает обвинения в том, что он был назначен комендантом Ханкенди. Азербайджанская сторона могла быть недовольна активностью Галстяна в соцсетях и выслала его с женой, считает чиновник из карабахского правительства.

Как писал "Кавказский узел", Саркис Галстян, прибывший в Армению из Нагорного Карабаха 29 марта, был обвинен в шпионаже и арестован. Вместе с ним приехала и его супруга Маргарита Шахназарян.

После исхода жителей Нагорного Карабаха в нем осталось не более 40 жителей, в том числе и этнические армяне, заявил 14 октября 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян.

29 марта миссия Международного комитета Красного Креста вывезла из Нагорного Карабаха в Армению мужа и жену по их собственному желанию. На сегодняшний день в Нагорном Карабахе остаются до 20 армян, МККК помогают поддерживать связь с их родственниками за пределами Нагорного Карабаха, содействует в различных гуманитарных вопросах. С октября 2023 года при посредничестве Красного Креста из Нагорного Карабаха в Армению переселены больше 50 армян, сообщила 8 апреля миссия.

29 марта Красный Крест привез в Армению супружескую пару Саркис Галстян и Маргарита Шахназарян, подтвердили в Следственном комитете Армении.

«Саркис Галстян задержан в день въезда в Армению. Позже, 30 марта Галстяну было предъявлено обвинение в шпионаже, в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. В интересах предварительного следствия дополнительная информация в настоящее время не подлежит опубликованию», - сказал пресс-секретаря Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

Арестован только Саркис Галстян, ему назначен общественный защитник. Попытки правозащитников встретиться с адвокатом или родными каждый раз отклоняются, родные и адвокат также не контактируют со СМИ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в офисе омбудсмена Нагорного Карабаха.

Чиновник из правительства Нагорного Карабаха (в настоящее время действует на территории Армении) рассказал корреспонденту "Кавказского узла" на правах анонимности, что после первой карабахской войны Саркис Галстян был заместителем главы администрации Шушинского района, затем работал в министерстве военного патриотизма и молодежи, до войны 2020 года был директором гостиницы «Аван Плаза» в городе Шуши. До войны 2023 года он был заместителем министра образования, культуры и спорта Нагорного Карабаха. Также занимался общественной деятельностью.

«Саркис Галстян и его жена сначала хотели, чтобы их направили в третью страну, но после решили вернуться к родным в Армению... У нас есть предположение, что азербайджанская сторона не была довольно активностью пары в социальных сетях, видеороликами из Степанакерта, потому их выслали", - предположил чиновник.

Саркис Галстян был назначен комендантом Степанакерта (Ханкенди), заявил ранее журналист Татул Акопян. Однако ранее стало известно, что указом президента Азербайджана комендантом Ханкенди (Степанакерта) назначен генерал-майор полиции Сардар Сафаров. Журналисты издания "Аравот" связались с Татулом Акопяном, который заявил, что получил информацию о назначении Галстяна от его родственников и не намерен извиняться за возможную дезинформацию.

Депутат НС Нагорного Карабаха Давид Галстян предположил, что его дядя Саркис Галстян остался в Нагорном Карабахе по решению властей Нагорного Карабаха, чтобы заниматься вопросами и проблемами оставшихся там армян.

Саркис Галстян не был назначен комендантом Степанакерта, он не понимает причин нападок, не собирается комментировать высказывания, которые не «являются официальным сообщением спецслужб и не имеет под собой официальной основы», добавил Давид Галстян.

Издание "Грапарак" задается вопросом, почему Галстян оставался в Нагорном Карабахе семь месяцев. «Родственники не знают, почему Галстян решил вернуться в Армению всего через семь месяцев после эвакуации Арцаха (Нагорного Карабаха). Нам рассказали, что с самого начала Саркиса Галстяна и его жену родственники просили и уговаривали не оставаться в Арцахе (Нагорном Карабахе), а в дальнейшем они продолжали призывать их уехать, но он всегда выражал надежду, что вынужденные переселенцы рано или поздно вернуться в Арцах (Нагорный Карабах) при посредничестве российской стороны. И в этом случае у него уже будет определенный статус в Арцахе (Нагорном Карабахе), как будто он не покинул Арцах (Нагорный Карабах) и он может взять на себя какую-то роль. Возможно, через семь месяцев он убедился, что возврата нет, поэтому решил переехать. Супруги, проживавшие в эти месяцы в Арцахе (Нагорном Карабахе) в доме бывшего президента Арцаха Бако Саакяна, с которым их связывают крестные связи, в последние месяцы столкнулись с проблемами в общении с родственниками. Последний раз к нам обращались месяц назад и сообщали, что в Степанакерте проблемы с интернетом. Но для родственников стало неожиданностью, когда они узнали, что Галстян пересек границу и был задержан в Армении», - пишет издание «Грапарак».

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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