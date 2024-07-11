Военный из Астраханской области убит на Украине

11 июля 2024, 01:07

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В Володарском районе похоронили Виктора Паршакова, убитого в ходе военных действий на Украине. С февраля 2022 года власти официально признали убитыми как минимум 344 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Азамат Джуманов из Красноярского района стал 343-м уроженцем Астраханской области, которого власти официально признали убитым на Украине.

42-летний уроженец села Маково участвовал в боевых действиях с 22 апреля 2022 года, на Украину он отправился в качестве добровольца, следует из сообщения администрации Володарского района.

По информации чиновников, Паршаков после окончания школы в Маково работал в колхозе "Заветы Ильича", был призван в пограничные войска и отслужил срочную службу в Дербенте, а затем вернулся в родное село. "Работал на туристических базах, после устроился в Газпром”, - говорится в сообщении Telegram-канала администрации.

Паршаков был убит 4 марта 2023 года, он представлен к ордену Мужества посмертно. Похоронили его только 10 июля.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 344 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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