07 июля 2024, 09:21

Военный из Ростовской области убит на Украине

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Валерий Воротынцев из Тацинского района убит в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 473 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 6 июля представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 472 бойцов из Ростовской области.

Военнослужащий Валерий Воротынцев убит в зоне военной операции на Украине, сообщила 4 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Суховского сельского поселения Тацинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 473 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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