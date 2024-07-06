Потушен пожар после атаки беспилотников на нефтебазе в Павловской

06 июля 2024, 20:49

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Сотрудники МЧС потушили резервуары с топливом на нефтебазе в станице Павловская Краснодарского края, загоревшиеся после атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", беспилотники, запущенные со стороны Украины, атаковали минувшей ночью гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах, сообщили власти. На нефтебазах в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары с топливом.

Спасателям удалось потушить огонь на нефтебазе в Павловском районе, сообщил сегодня глава района Роман Парахин. "Пожар после атаки БПЛА на резервуары с топливом ликвидирован", - написал он сегодня в своем Telegram-канале. Он сообщил, что на месте возгорания остаются специалисты спецслужб и выразил благодарность "сотрудникам МЧС России и других служб оперативного реагирования за контроль над ситуацией и колоссальную работу по ликвидации последствий".

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников, запущенных со стороны Украины. В частности, 5 июля четверо взрослых и два ребенка пострадали в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников.

3 июля Минобороны отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров во время ночной атаки на Новороссийск.

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