Возобновление работы карабахского телевидения воодушевило беженцев

05 июля 2024, 08:45

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Карабахские журналисты объединились в Армении для возобновления работы "Общественного телевидения и радио" в соцсетях. Карабахское телевидение поможет привлечь внимание к проблемам беженцев, предположили вынужденные переселенцы.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от беженцев. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

«Общественное телевидение и радио Республики Арцах» возобновляет работу, заявил омбудсмен Нагорного Карабаха* Гегам Степанян. "Сообществом журналистов Нагорного Карабаха в Армении создана общественная организация «10 провинция», и первым проектом организации является возобновление работы Арцахского ТВ в социальных сетях. На встречах с беженцами всегда звучало от них пожелание, чтобы Арцахское ТВ возобновило работу, поэтому могу утверждать, что это важное событие для нас. Очень важно, чтобы СМИ Арцаха возобновили свою деятельность, чтобы беженцы могли получать ту информацию, которая им крайне необходима, с пояснениями и объяснениями", - сказал Степанян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Степанян добавил, что после вынужденного переселения армян из Карабаха в Армении из карабахских СМИ работал информационный сайт STEP1 и орган карабахского Минобразования «Лусарар», однако у них благотворительная поддержка.

"Полностью прекратили работу печатное и электронное издание правительства Арцаха «Азат Арцах», Общественное ТВ и "Радио Арцаха", районные газеты. Однако с мая этого года активно работает «Апараж», у которой была широкая аудитория, включая армянскую диаспору. Районные газеты пытаются активизироваться в соцсетях, как страница газеты Аскеранского района «Берд», или Гадрутского района «Дизак»", - перечислил омбудсмен.

Он добавил, что правительство Армении отказывается финансировать карабахские СМИ, а большинство журналистов из Карабаха в основном работают в независимых армянских СМИ.

К проекту «ТВ Арцаха» привлечены 12 бывших творческих работников Общественного телерадиовещания Арцаха, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор проектов НКО «10 провинция» и журналист Общественного телерадиовещания Арцаха Нарек Саакян.

Наши соотечественники выражали сожаление, что лишились возможности смотреть Арцах ТВ

"Из-за технических, социальных и юридических проблем мы оказались в такой ситуации, что не могли работать. Но часть коллектива Общественного телерадиовещания Арцаха решила объединиться и сделать что-то, чтобы начать работать. Такое решение мы приняли, так как к нам неоднократно обращались наши соотечественники, выражали сожаление, что лишились возможности смотреть Арцах ТВ. Мы создали общественную организацию журналистов «10 провинция». Первый проект организации – это возобновление работы Арцахского ТВ, пока еще через соцсети. Мы надеемся стать такой же значимой [телекомпанией], какими были на родине. Также стать трибуной, микрофоном для арцахцев, где они могли бы озвучить свои проблемы, предложения, опасения и пожелания", - ", - рассказал он.

Социальным вопросам беженцев будет уделено около половины времени эфира, также будут "новостные блоки, историко-культурные материалы, авторские программы, журналистские расследования, аналитика, репортажи о жителях Арцаха", сказал Саакян.

"Мы собрали небольшую творческую группу Арцахского телевидения, которые готовы на общественных началах начать работать, в надежде, что наш труд будут оценен инвесторами. Если нам удастся привлечь людей, готовых финансировать наш проект, то мы сможем привлечь к работе других арцахских журналистов, которые не могут найти работу", - рассказал журналист.

Социальные сети - единственная наша возможность на сегодня

Технику для работы журналисты пока пытаются найти из собственных ресурсов, отметил он. Кому-то удалось вывезти [в Армению] камеру или фотоаппарат, у кого-то микрофон или штатив, и так далее. Изучаем возможности соцсетей, есть страница [в Facebook**]. Хотя социальные сети - единственная наша возможность на сегодня, но с другой стороны, это может быть оптимальным средством, чтобы нас могли смотреть наши соотечественники в других странах", - сказал координатор проектов НПО «10 провинция».

Звукооператор «Общественного радио Арцаха» Карина Аветисян считает, что возобновление работы телевидения очень важно для беженцев, потому что они смогут «без комплексов» держать связь с журналистами и задавать вопросы, на которые хотели бы получить ответы в репортажах.

"Такая практика была у «Общественного телевидения и радио Арцаха». По звонкам наших зрителей создавались актуальные репортажи. А с учетом того, что у беженцев существуют социально-бытовые проблемы, таких вопросов будет много", - сказала Аветисян коррепонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что «было бы лучше, чтобы также возобновилась работа радио, так как в городах темпы жизни высокие, а это повышает число слушателей радио – так как намного удобнее».

Наше поколение без телевизора не может. Знали всех дикторов, журналистов

Пенсионер Сейран Багдасарян подтвердил, что его семья и соседи "очень любили наше телевидение". "Наше поколение без телевизора не может. Знали всех дикторов, журналистов. Особенно любили смотреть репортажи про жизнь в разных местах Арцаха. Очень бы хотелось, чтобы разместили архивные кадры. Может так, мы бы видели наш Арцах. Хотел бы слушать новости по Арцахскому ТВ, так как уверен, что они подробно и доступно представят ту или иную программу для беженцев. К сожалению, не слишком хорошо знаю, как пользоваться интернетом, но попрошу внуков, чтобы мне помогли подключиться", - сказал мужчина.

48-летний беженец из Степанакерта Жирайр Саргсян также одобрил идею возобновления работы карабахского телевидения. "Так, как раньше, не будет, конечно, но хотелось бы увидеть и услышать наших телевизионщиков. Что-то родное будет все же. А если будут вопросы, может, действительно удастся им позвонить, попросить, чтобы объяснили людям, уточнили новость. Я буду следить за их работой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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* речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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