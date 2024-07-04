Отношения с Москвой стали новой угрозой евроинтеграции Грузии

04 июля 2024, 23:25

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Неправительственные организации призвали власти Грузии выполнить девять рекомендаций для начала переговоров о вступлением в ЕС, подчеркнув, что закон «О прозрачности иностранного влияния» тормозит этот процесс. На этом фоне озвучивание Россией намерения возобновить дипломатические отношения с Грузией подрывает возможность евроинтеграции и способно вызвать недовольство граждан, считают тбилисские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США граждан Грузии и членов их семей, ответственных за подавление гражданского общества и свободу собраний в Грузии. 27 июня ПАСЕ назвала закон об иноагентах серьезным отступлением Грузии от шагов, предусмотренных для вступления в Евросоюз, а также отметила ухудшение ситуации с давлением на активистов в стране. 29 июня на 56-й сессии Совета ООН по правам человека представители 36 стран призвали власти Грузии отозвать закон об иноагентах и прекратить преследование активистов и представителей гражданского общества.

14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Неправительственные организации выступили с совместным заявлением, призывая власти Грузии к выполнению девяти рекомендаций Евросоюза для открытия переговорного процесса по вступлению в ЕС. "Мы хотим еще раз призвать правительство: отозвать российский закон и другие законодательные инициативы, противоречащие основополагающим принципам и ценностям Евросоюза. Не сопротивляться желанию подавляющего большинства граждан Грузии стать членом европейской семьи и беречь каждое достижение на пути европейской интеграции и выполнить девять шагов, определенных Евросоюзом", - говорится в заявлении НПО от 4 июля, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

НПО обратили внимание, что Запад указывает на приостановление процесса евроинтеграции в Грузии, поскольку страны – члены ЕС, высказывают обеспокоенность в связи с происходящими событиями в стране, противоречащим демократическому прогрессу.

"По оценке лидеров стран-членов Евросоюза, принятие российского закона значительно отступает от процесса выполнения девяти шагов, данных Грузии Еврокомиссией в прошлом году. Выполнение девяти шагов, наряду с приверженностью европейским ценностям, является обязательным условием для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Европейский совет призвал власти Грузии прояснить свои намерения, изменив взятый курс, поскольку это ставит под угрозу путь Грузии в Евросоюз <...>, - Также Европейский совет призвал власти страны к обеспечению проведения свободных и справедливых парламентских выборов осенью 2024 года", - говорится в заявлении, подписанном 22 НПО.

Вв конце июля министерство иностранных дел России сообщило о готовности восстановить дипломатические отношения с Грузией и поддерживает любые начинания официального Тбилиси в этом направлении. "Приветствуем упомянутые инициативы. Мы готовы идти по этому пути", - процитировал ее слова "Интерфакс" 26 июня.

Россия подняла вопрос о желании восстановить дипломатические отношения с Грузией на фоне ухудшения отношений с Западом, выступив с провокационным заявлением. Однако власти Грузии не говорят открыто о таком желании, поскольку за этим последует новая волна протеста населения, считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили

"Если бы не было бы сопротивления населения, может быть отношения восстановили. В последнее время власти Грузии слишком сблизились с российским правительством, есть какие-то подозрительные встречи третьих лиц, но напрямую встреч не было. Весной была одна встреча в Тбилиси российского бизнесмена, приближенного к властям РФ Давида Хидашели и вице-спикера парламента Грузии Георгия Вольского, на встрече они говорили о каком-то сближении, упоминали дипломатические отношения. Есть подозрения, что Хидашели прислали в качестве посредника", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, этим заявлением Россия дает понять, что на фоне портящихся отношений Грузии с ЕС, хочет быть с Грузией и в тоже время хочет окончательного ухудшения отношений с ЕС.

Налаживать отношения с Россией, когда она изолирована от Запада – идти наперекор ЕС, а дипломатические отношения можно восстановить после «разрешения украинского вопроса», считает бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили.

"Налаживать отношения с Россией сейчас – демонстрировать, что Грузия находится на стороне президента России Владимира Путина и делает то, что угодно официальной Москве. Это уже видно, о чем и говорит Евросоюз. Об этом было сказано и 2023 году, когда давали шанс, но сетовали, что грузинские власти занимаются политикой, не подходящей для Евросоюза, отступают от взятых обязательств. Если Грузия предпримет этот шаг, все будет против настроения большинства населения общества и против ожидания ЕС", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментируя оценку Европейского совета, он указал, что она – "чисто европейская, дипломатичная", указывающая на суть проблемы и демонстрирующая к каким действиям прибегнет ЕС. Однако в ней между строк читается, что смена внешнеполитического курса страны зависит и от смены власти.

"Сделан акцент на парламентские выборы: Грузия – это Европа, но там происходят плохие вещи, это должно прекратиться, так продолжаться не может и очень важны выборы. Как пройдут выборы в октябре; произойдет ли смена власти или нет; если так продолжится, то будут и санкции", - сказал Дарчиашвили.

По его словам, санкции предусматривают временное приостановление каких-то проектов и отмену встреч на высшем уровне. Отказываться от встреч – это говорят цивилизованным, вежливым тоном, что не хотят их видеть.

Дарчиашвили считает, что правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" не сможет честно победить на выборах, так как партию поддерживает меньше половины избирателей. "Выиграть выборы они смогут только манипуляциями, запугиванием и подкупом", - предполагает он.

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