Пользователи соцсетей раскритиковали требование налоговиков к Нурмагомедову

02 июля 2024, 01:57

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Бывший чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов задолжал крупную сумму по налогам, в связи с чем ведомство приостановило операции по его счетам. Пользователи соцсетей раскритиковали это решение, отметив, что Нурмагомедов заработал деньги не в России и на заре карьеры государство ему не помогало.

Как писал "Кавказский узел", информация о принадлежности одного из убитых в Дагестане боевиков к школе Абдулманапа Нурмагомедова повлекла призывы к проверкам клубов ММА на предмет распространения экстремистской идеологии. Менеджер Хабиба заявил, что убитый боевик лишь месяц занимался в зале несколько лет назад. 28 июня силовики провели обыск в клубе имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Среди убитых боевиков оказался бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, племянник бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Кагирову было 28 лет, он мастер спорта по вольной борьбе, работал в дагестанской энергосбытовой компании. За свою карьеру он провел и выиграл два боя в ММА. В 2021 году во время турнира представлял клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте".

Федеральная налоговой служба России 1 июля приостановила операции по счетам бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности, пишет "Коммерсант".

Размер долга на едином налоговом счете Нурмагомедова составляет 79,3 миллиона рублей, информирует РИА "Новости" со ссылкой на данные системы "БИР-Аналитик".

Арест счетов бойца прокомментировал его дядя Нурмагомед Нурмагомедов. "Не знаю, кто говорит про арест счетов Хабиба, но, думаю, эта информация неверная. Сейчас пишут что попало", - приводит его слова "Спорт24".

Телеграм-канал Mash в начале мая сообщал, что задолженность Нурмагомедова по налогам достигла 306 миллионов рублей, в связи с чем ФНС заблокировало счета связанного с ним Eagle FC и благотворительного фонда.

Нурмагомедов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а также значится в сервисе автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус" как бывший учредитель поставщика услуг связи ООО "Первый мобильный", фирмы по торговле одеждой и обувью ООО "Сильди", ООО "Бойцовский клуб "Иглз", фонда "Росси" и благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова. По последним двум налоговики также приостановили операции.

Пользователи Instagram* обсуждают на его официальном странице новость об аресте счетов Нурмагомедова. Часть комментаторов сочла информацию об аресте счетов фейком, другие призвали Нурмагомедова "заплатить налоги", некоторые призвали спортсмена лично прокомментировать новость. Сторонники Нурмагомедова своими комментариями выражают ему поддержку и молятся за него. "Хабиб, заплати свои налоги, прежде чем идти к кофемашине", - написал на английском biloubillyboy. "Вы слишком много читаете фейковых новостей", - ответил ему zaurutro.

"Грустно, если это правда. Я большой фанат Хабиба. Все описано в российских медиа. Согласно их данным, правительство заморозило банковские счета в России и следит за его бизнесом. Я надеюсь, Хабиб разберется с этим", - написал на английском simandsim. "Короче, у Хабиба дело не очень, мне кажется, он больше вообще не вернется в Россию", - предполагает navruz090807.

"Сообщение двухмесячной давности и команда Хабиба опровергла его. И где доказательства?" - отметил omar_mosaad19. "Какие налоги? Хабиб никому не должен. То, что Хабиб заработал на UFC, за это не должен платить налог в России. Он за каждый бой платил налог в Америке", - считает abdukmajid.saidov.

"У Хабиба все пучком. Потому что против власти ничего не <высказывает>. А обыски делают для того, чтобы намекнуть на всякий случай", - прокомментировал обыски в клубе имени Нурмагомедова-отца kddnsbdvdv.

Об аресте счета Нурмагомедова упомянул в своем телеграм-канале председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Он не высказал какой-либо позиции по данному поводу, однако его публикация набрала менее чем за сутки 144 комментария. "Его несколько раз обрабатывали власти, пытались сделать своим. Хотели купить деньгами и должностями. Но Хабиб не пошел с ними на сделку <...> Ведь они знают, какой у него авторитет среди молодежи. Поэтому резких движений в сторону Хабиба нет, но сломать пытаются", - написал CelimHan CelimHan.

"Он свои миллионы заработал не в РФ. Когда он голодал и тренировался в зале, когда брал долги, чтобы выезжать на соревнования, почему тогда государство не помогло ему. А сейчас, когда он своим потом и трудом заработал свои деньги заграницей, его начали обкрадывать", - уверен пользователь с ником "Родион Романович Раскольников".

"Он после завершения спортивной карьеры открыл много бизнес-проектов, из многих он "вышел", оставив там за главных свои близких и знакомых, некоторые проекты схлопнулись, например, как его мобильная связь Eagle-mobil. Это все долги от этих "заброшенных" проектов. А вот дела в Турции и ОАЭ у него хорошо идут", - поделился Nemo.

"Лично мое мнение - сторона Нурмагомедова должна была показать налоговое требование для общественности. Домыслов не было бы. А насчет налогов, даже если не в России получены доходы, то необходимо оплатить налоги и здесь, и в том государстве, где они получены, если нет соглашения о двойном налогообложении", - написала Марьяна.

Комментаторы вступили в спор, вправе ли налоговые чиновники требовать у Нурмагомедова оплаты долгов по налогам. Некоторые пользователи считают, что таким образом власти оказывают давление на бойца, другие отмечают, что налоговики просто делают свою работу.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. 26 июня врачи назвали тяжелым состояние шести пострадавших при атаке боевиков. Источники сообщили, что умер 22-й пострадавший при атаке боевиков - случайный прохожий, который оказался у синагоги в Дербенте. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

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