Источники сообщили об обыске в клубе Абдуманапа Нурмагомедова

28 июня 2024, 19:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики пришли с обыском в клуб имени Абдулманапа Нурмагомедова в связи с участием в атаке боевиков в Махачкале и Дербенте одного бойцов ММА.

Как писал "Кавказский узел", информация о принадлежности одного из убитых в Дагестане боевиков к школе Абдулманапа Нурмагомедова повлекла призывы к проверкам клубов ММА на предмет распространения экстремистской идеологии. Менеджер Хабиба заявил, что убитый боевик лишь месяц занимался в зале несколько лет назад.

Среди убитых боевиков оказался бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров, племянник бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Кагирову было 28 лет, он мастер спорта по вольной борьбе, работал работал в дагестанской энергосбытовой компании. За свою карьеру он провел и выиграл два боя в ММА. В 2021 году во время турнира представлял клуб Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте".

Силовики по делу о терактах в Дагестане проводят оперативно-разыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

Силовики проверяют документы, проинформировал источник в силовых структурах. «Проводится проверка документации. Связано с произошедшими терактами в Махачкале и Дербенте. Один из ликвидированных бойцов ранее тренировался в этом клубе», — привел его слова «Интерфакс».Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Спросите у Расула", у здания, в котором размещается клуб, помимо легковых машин стоит спецтехника, у входа - более десятка силовиков. Обстановка на записи спокойная.

По данным Telegram-канала Mash, силовики проверяют клуб имени Абдулманапа Нурмагомедова второй день подряд. Накануне они допрашивали всех, кто выходил с тренировок, - изучали документы, телефоны и узнавали, кто общался с Гаджимурадом Кагировым перед терактом в Дагестане.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. В результате нападений погиб 21 человек, 46 пострадали. 26 июня врачи назвали тяжелым состояние шести пострадавших при атаке боевиков. Источники сообщили, что умер 22-й пострадавший при атаке боевиков - случайный прохожий, который оказался у синагоги в Дербенте. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.