27 июня 2024, 11:00

Десантник из Туапсинского района убит в зоне военной операции

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Стрелок десантно-штурмовой роты Руслан Радов убит на Украине, сообщили власти Туапсинского района. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 450 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июня стало известно, что на Украине убит Денис Огренич из Апшеронска. Он стал, по меньшей мере, 449-м бойцом из Краснодарского края, которого официально признали убитым в ходе спецоперации на Украине.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

В зоне проведения спецоперации на Украине убит боец Руслан Радов, служивший стрелком десантно-штурмовой роты, сообщил 24 июня в своем телеграм-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Таким образом, с начала военной операции на Украине представителями властей и силовиками официально признаны убитыми не менее 450 военнослужащего из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине", "Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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