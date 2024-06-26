Юрист Арсен Магомедов и дольщики дома по улице Тбилисская у здания Верховного суда Дагестана. Стоп-кадр видео из YouTube-канала Магомедова от 24.06.24, https://www.youtube.com/watch?v=dQH1m2d5-rk

26 июня 2024, 20:16

Юрист заявил о нарушении прав дольщиков в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана утвердил решение о сносе многоэтажки в Махачкале на улице Тбилисская без учета мнения жителей, решение будет обжаловано в кассационном суде, заявил юрист Арсен Магомедов. Дольщики рассказали, что остались без жилья, а в доме, куда они не могут попасть из-за запрета властей, находятся их вещи. 

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября в соцсетях распространилось видео подготовки к сносу многоквартирного дома в махачкалинском районе ДОСААФ ("Новый город"). Девятиэтажку, признанную самостроем, пытались защитить от сноса ее жители. Пользователи Telegram призвали помочь жителям дома, а юрист Арсен Магомедов попросил власти остановить снос и решить вопрос в правовом поле. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жильцы дома на Тбилисской улице, который должен быть снесен по решению суда, незаконно заселились в здание, а их отчаянный протест против сноса инспирирован манипуляциями застройщика. В декабре снос дома на улице Тбилисская в Махачкале был временно запрещен до рассмотрения иска к судебному приставу. Суд постановил немедленно исполнить это решение. 

В апреле военный из Дагестана в зоне проведения спецоперации на Украине записал видеообращение к главе республики Сергею Меликову с просьбой помочь решить проблему своей семьи, которая столкнулась с угрозой выселения из дома на улице Тбилисская, 46 в Махачкале.

Член движения "Город наш", юрист Арсен Магомедов 24 июня разместил на своем YouTube-канале видеоролик "Верховный суд Дагестана незаконно отказал дольщикам в пересмотре дела о сносе их дома".

Видео записано возле здания Верховного суда Дагестана. Рядом с ним стоит около 10 человек. "Верхсуд республики рассматривал жалобу дольщиков многоквартирного дома по улице Тбилисской. Люди просили пересмотреть решение, чтобы суд прошел с их участием. Но суды отказали людям в пересмотре дела, хотя дом построен на их деньги. Мы считаем решение незаконным, нельзя, чтобы решение о сносе дома, построенного на их средства, происходило без их участия. Я прошу руководство республики и Верховного суда обратить внимание на такие незаконные действия, чтобы избежать социального протеста, который у людей копится из-за несправедливости в судебных решениях", - заявил Арсен Магомедов.

 Женщина на видео говорит, что у жителей дома заключены договоры с застройщиком с 2015 года. "Говорят, что застройщик обманул. Мы, может, неграмотные люди, но куда смотрел Минстрой, администрация города, прокуратура? Если бы вовремя стройку приостановили, мы не остались бы обманутыми", - сказала она.

На 12.00 мск 25 июня видео набрало 7646 просмотров, 89 комментариев, 20 лайков. К 20.16 мск 26 июня ролик посмотрели 15 614 человек, у него насчитывается 103 комментария и 256 отметок "нравится".

Арсен Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он представляет в суде интересы жителей дома по улице Тбилисской. Истцом выступает Минстрой Дагестана, ответчиком – застройщик, уточнил Магомедов. "Почему людей не привлекли к участию в процессе? Это никто не объясняет. Мы пытаемся доказать, что нас нужно привлекать. Некоторые суды и часть судей согласились с этим и считают, что людей нужно привлечь. Но в Верховном суде Дагестана судья Османов посчитал иначе. Если судебное дело затрагивает права и законные интересы кого-либо, он должен быть привлечён к участию в деле. Есть позиция Верховного суда России, судебная практика, что если дом построен на средства людей-дольщиков, процесс должен идти с их участием", - говорит Магомедов.

Они доверились нотариусу, как элементу государственной, нотариальной системы. А сейчас им говорят, надо было консультироваться с профессиональными юристами, чтобы разобраться, а потом покупать или не покупать квартиры.

Права дольщиков, в частности, нарушены тем, что они имеют право на рассмотрение дела с их участием, сказал Магомедов. Он полагает, что есть шанс оспорить решение Верховного суда Дагестана в Пятом кассационном суде.

На вопрос, нарушили ли власти какие-либо свои обязанности в данном деле, Магомедов ответил, что ни один из контрольно-надзорных органов не ответил за то, что незаконно построен дом, и сейчас крайними решили сделать людей. "Жители ходили к нотариусу, который сказал, что документы у застройщика в порядке, и они подписали эти договоры у нотариуса. То есть они доверились нотариусу, как элементу государственной, нотариальной системы. А сейчас им говорят, надо было консультироваться с профессиональными юристами, чтобы разобраться, а потом покупать или не покупать квартиры. Последнее обращение к Меликову от участника СВО совпало с моим предложением о том, что нужно временно приостановить снос, пока не начнётся рассмотрение дела. Снос приостановили, и это позитивный шаг", - говорит Арсен Магомедов.

20 декабря стало известно, что суд в Махачкале признал дольщицу дома на улице Тбилисской Хадижат Салманову виновной в неповиновении полиции и оштрафовал ее на две тысячи рублей. Ранее она рассказала, что многие люди, которые прожили в недостроенном здании уже не один год, не могут попасть в свои квартиры и забрать вещи.

Хадижат Салманова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что дом начался строиться с 2015 года, к началу этого года было построено восемь этажей.

Почти на 95% все готово было, я уже жила там. Я ращу двоих детей без мужа, сейчас живу у тети в общежитии. Средств снимать жилье у меня нет

В доме 54 квартиры, 47 из них проданы. По ее словам, она приобрела квартиру площадью 76 квадратных метров примерно за 1,2 миллиона рублей. Деньги она занимала у родных и друзей. "Я штукатурку сделала, кафель. Ванная готова, кухонную мебель купила, шкаф, диван. Почти на 95% все готово было, я уже жила там. Я ращу двоих детей без мужа, сейчас живу у тети в общежитии. Средств снимать жилье у меня нет. Моя сестра также приобрела квартиру в этом доме и осталась ни с чем", - говорит Хадижат.

Девятиэтажка на улице Тбилисская. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Арсена Магомедова от 19.12.23, https://t.me/thelawyersays/1238Она добавила, что при покупке квартиры показала документы застройщика нотариусу, которая сказала, что "все нормально, можете заселяться".

Жительница дома Патимат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в дом было проведено электричество и вода. Но когда начали снос дома, все коммуникации были отрезаны. "Там до сих пор осталась мебель и личные вещи, но в дом никого из жильцов не пускают", - говорит Патимат.

Согласно решению Кировского районного суда Махачкалы от 25 июля 2018 года, гражданское дело о признании постройки самовольной, рассматривалось по иску министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана к застройщику.

Согласно судебным документам, застройщик в нарушение требований федерального законодательства о градостроительной деятельности самовольно построил шестиэтажный жилой дом на принадлежащем ему земельном участке площадью 450 квадратных метров.На проектную документацию по указанному объекту не было получено положительное заключение государственной экспертизы, у застройщика не имеется разрешения на строительство, указано в документах суда.

Суд решил исковые требования Минстроя Дагестана удовлетворить, дом признать самовольной постройкой и обязать застройщика снести его своими силами. Данное решение было обжаловано в Верховном суде Дагестана. 24 июня он оставил решение в силе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Обманутые дольщики в Махачкале обвинили чиновников в игнорировании их проблем", "Махачкалинцы потребовали реакции властей на нарушение их жилищных прав", "Дольщики в Каспийске пожаловались на нарушение жилищных прав".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 июня 2024, 03:17

  • Блогер Алибеков пожаловался на препоны в общении с семьей

    Уроженец Дагестана Асхабали Алибеков, обвиненный в Казани в применении насилия к силовику, заявил, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают. Он попросил рассмотреть дело в особом порядке, пояснив, что хочет вернуться к семье.

27 июня 2024, 02:18

27 июня 2024, 01:19

27 июня 2024, 00:20

  • Аналитики оценили возможность парламентского кризиса в Южной Осетии

    В Южной Осетии не обязательно обладать парламентским большинством, чтобы спровоцировать парламентский кризис, это показали события вокруг дела Инала Джабиева, указал активист Вале Газзати, комментируя начало работы парламента. Хотя "Единая Осетия" продолжает оспаривать итоги выборов и бойкотирует заседания, это не приведет к пересмотру результатов голосования и не помешает работе депутатов, уверены журналист Руслан Тотров и активист Тимур Цхурбати.

26 июня 2024, 23:21

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи