Юрист заявил о нарушении прав дольщиков в Махачкале

26 июня 2024, 20:16

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Верховный суд Дагестана утвердил решение о сносе многоэтажки в Махачкале на улице Тбилисская без учета мнения жителей, решение будет обжаловано в кассационном суде, заявил юрист Арсен Магомедов. Дольщики рассказали, что остались без жилья, а в доме, куда они не могут попасть из-за запрета властей, находятся их вещи.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября в соцсетях распространилось видео подготовки к сносу многоквартирного дома в махачкалинском районе ДОСААФ ("Новый город"). Девятиэтажку, признанную самостроем, пытались защитить от сноса ее жители. Пользователи Telegram призвали помочь жителям дома, а юрист Арсен Магомедов попросил власти остановить снос и решить вопрос в правовом поле. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жильцы дома на Тбилисской улице, который должен быть снесен по решению суда, незаконно заселились в здание, а их отчаянный протест против сноса инспирирован манипуляциями застройщика. В декабре снос дома на улице Тбилисская в Махачкале был временно запрещен до рассмотрения иска к судебному приставу. Суд постановил немедленно исполнить это решение.

В апреле военный из Дагестана в зоне проведения спецоперации на Украине записал видеообращение к главе республики Сергею Меликову с просьбой помочь решить проблему своей семьи, которая столкнулась с угрозой выселения из дома на улице Тбилисская, 46 в Махачкале.

Член движения "Город наш", юрист Арсен Магомедов 24 июня разместил на своем YouTube-канале видеоролик " Верховный суд Дагестана незаконно отказал дольщикам в пересмотре дела о сносе их дома".

Видео записано возле здания Верховного суда Дагестана. Рядом с ним стоит около 10 человек. "Верхсуд республики рассматривал жалобу дольщиков многоквартирного дома по улице Тбилисской. Люди просили пересмотреть решение, чтобы суд прошел с их участием. Но суды отказали людям в пересмотре дела, хотя дом построен на их деньги. Мы считаем решение незаконным, нельзя, чтобы решение о сносе дома, построенного на их средства, происходило без их участия. Я прошу руководство республики и Верховного суда обратить внимание на такие незаконные действия, чтобы избежать социального протеста, который у людей копится из-за несправедливости в судебных решениях", - заявил Арсен Магомедов.

Женщина на видео говорит, что у жителей дома заключены договоры с застройщиком с 2015 года. "Говорят, что застройщик обманул. Мы, может, неграмотные люди, но куда смотрел Минстрой, администрация города, прокуратура? Если бы вовремя стройку приостановили, мы не остались бы обманутыми", - сказала она.

На 12.00 мск 25 июня видео набрало 7646 просмотров, 89 комментариев, 20 лайков. К 20.16 мск 26 июня ролик посмотрели 15 614 человек, у него насчитывается 103 комментария и 256 отметок "нравится".

Арсен Магомедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он представляет в суде интересы жителей дома по улице Тбилисской. Истцом выступает Минстрой Дагестана, ответчиком – застройщик, уточнил Магомедов. "Почему людей не привлекли к участию в процессе? Это никто не объясняет. Мы пытаемся доказать, что нас нужно привлекать. Некоторые суды и часть судей согласились с этим и считают, что людей нужно привлечь. Но в Верховном суде Дагестана судья Османов посчитал иначе. Если судебное дело затрагивает права и законные интересы кого-либо, он должен быть привлечён к участию в деле. Есть позиция Верховного суда России, судебная практика, что если дом построен на средства людей-дольщиков, процесс должен идти с их участием", - говорит Магомедов.

Они доверились нотариусу, как элементу государственной, нотариальной системы. А сейчас им говорят, надо было консультироваться с профессиональными юристами, чтобы разобраться, а потом покупать или не покупать квартиры.

Права дольщиков, в частности, нарушены тем, что они имеют право на рассмотрение дела с их участием, сказал Магомедов. Он полагает, что есть шанс оспорить решение Верховного суда Дагестана в Пятом кассационном суде.

На вопрос, нарушили ли власти какие-либо свои обязанности в данном деле, Магомедов ответил, что ни один из контрольно-надзорных органов не ответил за то, что незаконно построен дом, и сейчас крайними решили сделать людей. "Жители ходили к нотариусу, который сказал, что документы у застройщика в порядке, и они подписали эти договоры у нотариуса. То есть они доверились нотариусу, как элементу государственной, нотариальной системы. А сейчас им говорят, надо было консультироваться с профессиональными юристами, чтобы разобраться, а потом покупать или не покупать квартиры. Последнее обращение к Меликову от участника СВО совпало с моим предложением о том, что нужно временно приостановить снос, пока не начнётся рассмотрение дела. Снос приостановили, и это позитивный шаг", - говорит Арсен Магомедов.

20 декабря стало известно, что суд в Махачкале признал дольщицу дома на улице Тбилисской Хадижат Салманову виновной в неповиновении полиции и оштрафовал ее на две тысячи рублей. Ранее она рассказала, что многие люди, которые прожили в недостроенном здании уже не один год, не могут попасть в свои квартиры и забрать вещи.

Хадижат Салманова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что дом начался строиться с 2015 года, к началу этого года было построено восемь этажей.

Почти на 95% все готово было, я уже жила там. Я ращу двоих детей без мужа, сейчас живу у тети в общежитии. Средств снимать жилье у меня нет

В доме 54 квартиры, 47 из них проданы. По ее словам, она приобрела квартиру площадью 76 квадратных метров примерно за 1,2 миллиона рублей. Деньги она занимала у родных и друзей. "Я штукатурку сделала, кафель. Ванная готова, кухонную мебель купила, шкаф, диван. Почти на 95% все готово было, я уже жила там. Я ращу двоих детей без мужа, сейчас живу у тети в общежитии. Средств снимать жилье у меня нет. Моя сестра также приобрела квартиру в этом доме и осталась ни с чем", - говорит Хадижат.

Она добавила, что при покупке квартиры показала документы застройщика нотариусу, которая сказала, что "все нормально, можете заселяться".

Жительница дома Патимат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в дом было проведено электричество и вода. Но когда начали снос дома, все коммуникации были отрезаны. "Там до сих пор осталась мебель и личные вещи, но в дом никого из жильцов не пускают", - говорит Патимат.

Согласно решению Кировского районного суда Махачкалы от 25 июля 2018 года, гражданское дело о признании постройки самовольной, рассматривалось по иску министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана к застройщику.

Согласно судебным документам, застройщик в нарушение требований федерального законодательства о градостроительной деятельности самовольно построил шестиэтажный жилой дом на принадлежащем ему земельном участке площадью 450 квадратных метров.На проектную документацию по указанному объекту не было получено положительное заключение государственной экспертизы, у застройщика не имеется разрешения на строительство, указано в документах суда.

Суд решил исковые требования Минстроя Дагестана удовлетворить, дом признать самовольной постройкой и обязать застройщика снести его своими силами. Данное решение было обжаловано в Верховном суде Дагестана. 24 июня он оставил решение в силе.





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