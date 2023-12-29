Суд обязал приостановить снос многоэтажки в Махачкале

29 декабря 2023, 00:11

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Снос девятиэтажки на улице Тбилисская в Махачкале временно запрещен до рассмотрения иска к судебному приставу. Суд постановил немедленно исполнить это решение.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября в соцсетях распространилось видео подготовки к сносу многоквартирного дома в махачкалинском районе ДОСААФ ("Новый город"). Девятиэтажку, признанную самостроем, пытались защитить от сноса ее жители. Пользователи Telegram призвали помочь жителям дома, а юрист Арсен Магомедов попросил власти остановить снос и решить вопрос в правовом поле. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жильцы дома на Тбилисской улице, который должен быть снесен по решению суда, незаконно заселились в здание, а их отчаянный протест против сноса инспирирован манипуляциями застройщика.

Чиновники сначала выдали разрешение на строительство многоквартирного дома в Махачкале, а теперь начали его снос, заявив, что есть нарушения, пожаловались дольщики в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову. Чиновников, которые необоснованно выдали разрешение на строительство, нужно наказать, а дольщикам должны быть компенсированы расходы, заявили комментаторы в соцсети, просмотревшие видео с обращением участников долевого строительства.

Судья Кировского районного суда Айбике Абдулгамидова временно запретила снос девятиэтажки на Тбилисской улице, сообщил 28 декабря юрист Арсен Магомедов в своем Telegram-канале.

"Причина запрета - поданный иск к приставам о нарушении ими процедуры сноса. Надеюсь, что пострадавшие дольщики смогут в последующем отменить решение о сносе этого дома", - написал он.

Как следует из фотографии определения суда, приложенной к публикации, суд обязал принять меры предварительной защиты по административному исковому заявлению Магомеда Инхугаджиева к судебному приставу о признании его действий незаконными с требованием установить запрет на "совершение каких-либо действий, направленных на снос 9-этажного монолитного каркаса" до рассмотрения иска.

Суд отметил. что внесенное определение подлежит немедленному исполнению, при этом оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

20 декабря стало известно, что суд в Махачкале признал дольщицу дома на улице Тбилисской Хадижат Салманову виновной в неповиновении полиции и оштрафовал ее на две тысячи рублей. Ранее она рассказала, что многие люди, которые прожили в недостроенном здании уже не один год, не могут попасть в свои квартиры и забрать вещи.

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