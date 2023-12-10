Дольщики в Махачкале пожаловались Меликову на нарушение их прав

10 декабря 2023, 08:43

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Чиновники сначала выдали разрешение на строительство многоквартирного дома в Махачкале, а теперь начали его снос, заявив, что есть нарушения, пожаловались дольщики в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову. Чиновников, которые необоснованно выдали разрешение на строительство, нужно наказать, а дольщикам должны быть компенсированы расходы, заявили комментаторы в соцсети, просмотревшие видео с обращением участников долевого строительства.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов 13 февраля распорядился, чтобы муниципалитеты собрали и передали в Минстрой республики информацию об обманутых дольщиках по всему Дагестану. Люди вложили деньги в строительство, но не получили жилье и ждут выполнения обязательств, поэтому власти должны способствовать скорейшему решению их проблемы, заявил он.

9 декабря в Instagram-паблике* tut.dagestan было опубликовано видео, на котором группа дольщиков, вложивших деньги в покупку квартир в доме №46 по улице Тбилисская в микрорайоне Новый Город в Махачкале обратились к Сергею Меликову с просьбой остановить снос их дома.

На видео показаны несколько женщин, они стоят на фоне недостроенного многоэтажного здания. "Когда застройщик строил, у него было документы на землю. Это его собственная земля, он на своей земле построил дом", – сказала на видео одна из дольщиц.

По ее словам, проверяющие органы ранее дали застройщику добро строить здание выше трех этажей. Теперь же начат снос здания. "Экспертизу наш дом прошел, там написано: "пригоден для жилья". Никакой опасности для жильцов нет. Для окружающих тоже никакой опасности нет. Пусть если хотят еще раз проверят", – подчеркнула дольщица.

"Позвольте нам узаконить наши квадратные метры", – сказала другая дольщица.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 08.40 мск 10 декабря набрал 3916 просмотров и 315 комментариев. Большая часть их авторов встала на сторону дольщиков.

"Люди последние деньги отдали, чтобы приобрести себе дом, и в один день приходят, и забирают у них это. Сначала выдайте им новые квартиры", – написал gusein_ibragimov_7.

"Бедные люди. Просто ком в горле, видя такое отношение к людям. Кто-то раздает эти разрешения. А потом страдают люди", – считает пользователь mir.namaza.

"Как мне жалко этих людей, которые хотели приобрести себе жилье, а приобрели себе проблему из-за алчного круговорота, в который они попали", – высказал схожее мнение пользователь saniyat07.

"Ругать застройщиков не надо, надо строго спрашивать с тех, кто давал разрешение на такие стройки", – подчеркнула dina.moll.

"Почему все закрывают глаза и дают строиться, а потом только начинают замечать нарушения?" – задалась вопросом madinochka0709.

"На мой взгляд, чтобы правильно и по закону, надо привлечь к уголовной ответственности тех чиновников, от кого зависела законность данного строительства. Чья подпись на разрешительных документах, кто согласовал, а также стройку заведомо незаконную допустил", – заявил пользователь arturaleksa.

"Где те, кто разрешили строит этот дом? Где те, кто построил этот дом? Почему над ними нет суда и следствия? Виноваты люди, которые купили за свои деньги жилплощадь?" – спросил пользователь magatur_dagestan.

"Зато застройщик ни копейки не потерял. Жильцы выплатили ему за свои квартиры, а теперь жильцы в чем-то виноваты?" – задался вопросом пользователь ddt_young_designer27.

На 08.40 мск на сайте главы Дагестана, а также в его телеграм-канале нет комментариев относительно жалобы дольщиков на снос их дома.

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