20 июня 2024, 07:44

Свидетель Иеговы* из Нефтекумска Щербич отправлен в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали Свидетеля Иеговы* из Нефтекумска Алексея Щербича, обвиненного ранее в организации деятельности экстремистской организации и в ее финансировании, и отправили его в СИЗО.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июня 2020 года стало известно, что Свидетель Иеговы* из Нефтекумска Алексей Щербич обвинен по делу об организации экстремистской деятельности.

52-летний Свидетель Иеговы* из Нефтекумска Алексей Щербич заключен в СИЗО-1 Ставропольского края, ему вменяют финансирование экстремистской организации и организацию деятельности экстремистской организации, передало 19 июня "ОВД Инфо"**.

Ранее вместе с Щербичем были также обвинены Свидетели Иеговы* из Нефтекумска Константин Самсонов, Александр Акопов и Шамиль Султанов. Дело Щербича было выделено в отдельное производство. В апреле 2022 года Самсонов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы, Акопов и Султанов – оштрафованы на суммы в 500 тысяч рублей каждый, сообщается на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских "Свидетелей Иеговы"*.

"Кавказский узел" также писал, что Самсонов, Акопов и Султанов почти год провели под арестом в следственном изоляторе по обвинению в экстремизме, после чего суд 5 декабря 2019 года смягчил им меру пресечения до запрета определенных действий. О смягчении меры пресечения попросил сам следователь, объяснив, что основные следственные действия уже проведены и нет необходимости держать обвиняемых под стражей.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Четверо Свидетелей Иеговы* задержаны после обысков в Астрахани", "Свидетели Иеговы* в Майском заподозрены в экстремистской деятельности", "Защита ростовского Свидетеля Иеговы* Алыева обжаловала продление ареста".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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