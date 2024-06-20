Политологи в Ереване оценили динамику протестного движения

20 июня 2024, 01:05

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Акция у парламента Армении 17 июня была сравнительно малочисленной, что отчасти обусловлено организационными факторами, однако протестное движение демонстрирует спад, а заручиться широкой общественной поддержкой Баграту Галстаняну не удалось, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Массовые аресты и уголовное преследование активистов повлиять на динамику протестов не способны, уверены они.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня следствие сообщило, что задержаны 11 участников протестной акции в Ереване, подозреваемых в массовых беспорядках и хулиганстве, восемь из них заключены под стражу. Всего с начала протестов движения "Тавуш во имя родины" возбуждено 47 уголовных дел, по которым проходят 58 сторонников архиепископа Баграта Галстаняна, 29 из них арестованы.

12 июня в ходе столкновений с протестующими в Ереване силовики применили светошумовые гранаты, 98 участников акции были задержаны. В результате столкновений медпомощь потребовалась 101 человеку. По данным журналистов, во время разгона акции пострадали 10 представителей прессы.

Задержанные в ходе протестных акций принадлежат к разным социальным группам, конкретные личные данные защита не раскрывает в целях сохранения их права на неприкосновенность частной жизни, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рубен Меликян. Он входит в инициативную группы пяти адвокатов, защищающих интересы сторонников протестного движения.

Положение об уголовной ответственности за материальное поощрении граждан для участия в акциях протеста стало инструментом репрессий в руках властей, считает правозащитница Нина Карапетянц. По ее словам, власти и прежде использовали этот инструмент, но редко доводили такие дела до суда.

"Принуждение к участию или неучастию, конечно, преступно. Преступно принуждение госслужащих к участию в провластных митингах или неучастию на митингах оппозиции. Но непонятно, зачем привлекать к ответственности, если политическая сила из своего бюджета выделяет средства, условно, на еду и сигареты. С тем же успехом взяткой можно считать обеспечение водой и едой в ходе круглосуточных протестов. Профсоюзы во многих странах пользуются этим инструментом, чтобы человек не тратился в ущерб семейному бюджету, это не считается взяткой", - заявила она "Кавказскому узлу".

Протестное движение взяло паузу, констатировал по итогам немногочисленной акции 17 июня политолог Андриас Гукасян. Он считает, что оппозиционные силы способны обеспечить многочисленность акции, но такой задачи не стояло, так как движение, по его словам, нуждается в пересмотре повестки.

"О необходимости реорганизовать движение, пересмотреть стратегию, привлечь широкие массы сказал лидер протеста архиепископ Баграт. Это говорит о том, что уличный протест сознательно взял паузу", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Привлечь широкие народные массы к участию в протестах оппозиции не удалось, поскольку для тех, кто разочаровался в правящей силе, движение выглядит реакционным, добавил Гукасян.

"Требования об отставке Пашиняна мало. И АРФ "Дашнакцутюн", и Республиканская партия, как представители прежней элиты, должны были заявить о пересмотре ценностей, но этого не произошло. Народ, который выступил против них, не мог пересмотреть свои ценности и вернуться к лояльности, к коррупции и авторитаризму", - пояснил он.

Политолог Александр Искандарян полагает, что протесты идут на спад, поскольку их лидеры протеста не смогли побороть комплексные проблемы.

"Главная ошибка в том, что они повторяют шаги протестного движения 2018 года. Сначала шествие, потом перенос акций в Ереван, перекрытие улиц, персонификация зла и добра. Также отсутствие позитивной программы сыграло свою роль - протест не о том, кто должен быть элитой, а о том, кто не должен быть элитой. Если Пашинян подаст в отставку, вопрос, что будут делать те, кто придет ему на смену. Протестный потенциал не достиг того уровня, когда происходит отторжение, как это было в 2018 году. Общество не созрело до серьезных масштабов эскалации", - заявил он "Кавказскому узлу".

Попытки связать протестное движение с прежней политической элитой политолог назвал пропагандистским нарративом. "Чтобы очернить лидеров протеста, их связывают с Кочаряном или Саргсяном, а также с Россией. На тех, кто ходит на митинги, этот нарратив не оказывает влияния", - отметил Искандарян.

Аресты и преследования не удержат людей от участия в акциях протеста, убежден он. «Наступает этап, когда силовики уже не в состоянии будут остановить протестное движение. Пока этот этап не настал, но процесс идет", - пояснил политолог

Спад протестного движения носит сезонный характер, уличные протесты летом всегда становятся менее массовыми, считает политический аналитик Армен Ованнисян. "Летом начинаются организационные процессы, поэтому митинги малочисленны. Если осенью не соберут того числа, которое было в первые дни акции, можно будет сказать, что протест сдулся. Представители правящей силы тешат себя идеей, что протест сдулся", - заявил он "Кавказскому узлу".

Вместе с тем аналитик признает, что протестному движению не удалось привлечь широкие массы. "Во-первых, негативную роль сыграл антипиар, развернутый правящей силой. Во-вторых, явно пророссийская позиция и близость к прежней политической элите. Лидер движения не смог решить проблему собственной персоной, объединить общество под церковью", - пояснил Ованнисян.

Он сомневается, что протестное движение пересмотрит свою повестку. "Есть сторонники, которые приходят на митинг с российскими флагами. Основные спонсоры - те, кто был при власти до прихода Пашиняна. Для формирования нового мировоззрения слишком небольшой люфт. Основная ставка - на собственный электорат, плюс небольшое число недовольных", - подчеркнул аналитик.

Аресты и преследования не могут сказаться на численности участников в акциях протеста, добавил Ованнисян. "Если человек выступает против правящей силы, считая, что протестное движения может быть инструментом для достижения цели, он продолжит ходить на митинги. Сомневаюсь, что дела (против активистов) дойдут до суда", - заключил он.

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