Meydan.tv: расследование угроз противникам закона об иноагентах в Грузии привело в Азербайджан

13 июня 2024, 13:22

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Звонки с угрозами активистам и журналистам, выступающим против закона об иноагентах, поступали из-за границы, большая часть из них - из Азербайджана, отметило издание Meydan.tv в статье "Грузинские активисты получают анонимные звонки с угрозами. Как в этом замешан Азербайджан".

Как информировал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, назвав его препятствием для евроинтеграции страны, однако парламент 28 мая преодолел вето.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Издание Meydan.tv в опубликованном 13 июня материале "Грузинские активисты получают анонимные звонки с угрозами. Как в этом замешан Азербайджан?" отметило, что на фоне скандального принятия властями Грузии закона об иноагентах особо выделились случаи, когда активистам и журналистам, выступавшим против этого закона, поступали угрозы.

Около двух недель назад жителю Грузии Эдо Джавахидзе поступил звонок с неизвестного номера. Он услышал угрозы и массу оскорблений в свой адрес за то, что выступает против закона об иноагентах. Звонивший обругал покойного отца Джавахидзе за то, что тот будто бы воспитал плохого сына, также он упомянул некоторых родственников Джавахидзе и, кроме того, обратился к нему по имени Эльдар, как это было указано в паспорте до того, как Джавахидзе поменял имя. Из всего этого Джавахидзе сделал вывод, что звонивший имеет доступ к информации государственных органов, отметило Meydan.tv.

Грузинские журналисты решили провести расследование, чтобы выяснить, кто стоит за кампанией по запугиванию. Они перезвонили по номерам, с которых поступали эти звонки. Это были телефонные номера, принадлежащие операторам из Грузии, Украины, Азербайджана, Турции и даже Сингапура. Чаще всего номер не определялся, а те абоненты, до которых все же удалось дозвониться, говорили, что понятия не имеют, о чем идет речь.

"Я купила этот номер два дня назад… Нет, я такими вещами не занимаюсь. Я вообще из дома не выхожу", – привело издание слова жительницы Азербайджана.

Государственная Служба защиты персональных данных Грузии 24 мая передала материалы "телефонного дела" в прокуратуру. Ведомство заявило, что содержание звонков носит угрожающий и оскорбительный характер, и что они направлены на запугивание жителей страны, сказано в публикации.

Звонившие подделывали информацию, которая высвечивается на экране телефона абонента. Телефон показывал не тот номер, с которого звонит человек, а совершенно другой. Этот трюк можно проверить, скачав бесплатное приложение с Google Play.

Звонки с угрозами, которые поступали жителям Грузии из Азербайджана, в большинстве случаев они были сделаны с номеров мобильного оператора Bakcell, а после кода страны шли цифры "005", "004" или "006". Когда грузинские журналисты попытались перезвонить по этим номерам, то чаще всего не дозванивались. Когда же им удавалось дозвониться, то они слышали голоса жителей Азербайджана, которые не имели понятия, о чем идет речь, отметило Meydan.tv.

В офисе азербайджанского мобильного оператора Bakcell журналистам сообщили, что компания совместно с грузинскими операторами связи провела расследование и выяснила, что звонки производились с помощью метода CLI Spoofing, который неподконтролен мобильным оператором и является мошенническим.

В частности, 22 мая с номера 84-летней жительницы Азербайджана Капитолины Сергеевой был совершен звонок активистке из Грузии Нино Тугуши.

"Клянусь, что это не я", – приведены в публикации слова Сергеевой.

Журналисты и активисты из Грузии рассказали, что звонки с угрозами начались в апреле. В это время начались массовые акции протеста в ответ на принятие в первом чтении закона об иноагентах. Противники закона продолжали получать анонимные звонки на фоне стычек в парламенте и массовых уличных протестов.

"Первые звонки были с Украины, потом начались из Сингапура. Если не ошибаюсь, были и азербайджанские номера; остальные все грузинские", – привело Meydan.tv слова преподавателя одного из частных вузов Давида Брагвадзе.

Звонки с оскорблениями поступали также его супруге, а потом его матери.

Участница протестов Саломе Чхеидзе рассказала, что удивилась, увидев на экране своего телефона азербайджанский номер. При этом, по ее словам, звонивший говорил по-грузински. Чхеидзе перезвонила. Ей ответили на русском языке.

Грузинские активисты считают, что власти страны организовали телефонные угрозы и оскорбления противников закона об иноагентах совместно с властями Азербайджана. Они утверждают, что такое большое количество звонков одновременно может быть сделано только из единого центра, а личную информацию об активистах и журналистах звонившие могли получить лишь от силовых структур. Начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эльшан Гаджиев сказал, что не располагает информацией на этот счет.

Власти Азербайджана не занимались и не будут заниматься подобного рода провокациями, заявил представитель посольства Азербайджана в Тбилиси Джавид Магеррамов. "Азербайджан поддерживает правительство Грузии. Но Азербайджан поддерживает Грузию нормальными методами, а не такими. Кого вообще можно напугать одним звонком?" – приведены в публикации его Магеррамова.

"Кавказским узлом" опубликован полный текст закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния" с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему.

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