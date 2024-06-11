Сотрудник Минздрава прокомментировал жалобы пациентов на махачкалинскую больницу

11 июня 2024, 11:23

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Перебоев с водоснабжением детской многопрофильной больницы в Махачкале практически не бывает, подача воды отсутствовала несколько часов лишь 7 июня, заявил сотрудник Минздрава Дагестана в ответ на жалобы пациентов в соцсетях. При этом жители города заявили, что в больнице часто не бывает водоснабжения.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июня одна из пациенток пожаловалась в соцсети, что в детской многопрофильной больнице Махачкалы нет воды. Другие местные жители, комментируя ее сообщение, заявили, что воду в медучрежднии отключают постоянно. Также они указали на плохое питание и грубое отношение персонала.

Вода в детской многопрофильной больнице Махачкалы несколько часов отсутствовала 7 июня. Она подается в учреждении без перебоев, заявил сотрудник Минздрава Дагестана. "В больнице имеется резервуар для воды. Когда надо, кипяченую воду для питья разносят. К городу, конечно, большие вопросы имеются, почему иногда воду отключают. Но все возможности обеспечить пациентов водой, даже при отключении, в больнице имеются", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием от администрации детской республиканской клинической больницы в Махачкале. Руководство больницы отказалось от комментариев.

Махачкалинцы пожаловались на постоянные отключения воды в больнице

Жалобы на перебои с подачей воды в детскую больницу Махачкалы уже поступали, отметил руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

"Если проблема с водоснабжением в самой больнице, то есть не снаружи отключили воду, то это ответственность медучреждения. Если это внешнее отключение, то в законе о СанПиН я не нашел требования о дублирующей системе по воде в медицинских учреждениях. В любом случае можно обратиться в "Монитор пациента", мы определим, куда направить жалобу – руководству больницы или в адрес Единого оператора в сфере водоснабжения, который сейчас является гарантирующим поставщиком", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

В детской многопрофильной больнице Махачкалы постоянно проблемы с водоснабжением, заявила местная жительница Мадина, лежавшая с ребенком в больнице в начале июня. "В больнице регулярно отсутствовала вода, хотя в данном районе перебоев не было. У меня недалеко живет тетя, я уточняла у нее. В туалет не пускали, санитарки кричали, что он грязный и переполненный. После операции ребенок захотел в туалет, но меня не пустили", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жалобы пациентов на плохие условия не дают результатов, отметила еще одна местная жительница Аминат. "Пока лежала там пять дней, холодной воды каждый день не было по несколько часов. Один день вечером горячей не было, чтобы искупаться и детей искупать. Жаловались медсестрам, врачам, те сказали, что руководство больницы куда-то обращалось по поводу воды, но результата нет", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

На плохие условия в детской больнице Махачкалы ранее жаловались и другие местные жители. В частности, 27 мая газета "Черновик" публиковала в своем телеграм-канале жалобу одного из пациентов.

"Я сейчас лежу в детской многопрофильной больнице по улице Ахмеда Магомедова, 2А (Махачкала). В субботу не было воды, и сейчас тоже нет воды в кране ни грамма. Разве может такое медучреждение оставаться без водоснабжения? И это проблема не двух последних дней. Когда лежала два года назад, то такая же проблема была постоянно – отключали воду. Неужели для больниц нельзя сделать отдельные резервные линии водоснабжения?" – задался вопросом пациент.

Напомним, ранее в адрес Минздрава Дагестана неоднократно звучала критика за плохую работу. В частности, глава республики Сергей Меликов раскритиковал министерство за недостаточную работу по решению проблемы с коррупцией в подотчетных ему организациях.

В июле 2022 года Минздрав Дагестана также раскритиковала глава Совфеда Валентина Матвиенко. Поводом стал ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал репортаж федерального телеканала, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века.

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