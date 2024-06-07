07 июня 2024, 00:36

Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

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Дмитрий Печенин и Сергей Свиридов убиты в зоне боевых действий, сообщил глава Светлоярского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 764 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 июня официально сообщалось, что в ходе военной операции на Украине убиты не менее 762 военных из Волгоградской области.

Рядовые Дмитрий Печенин и Сергей Свиридов убиты в специальной военной операции, сообщил 6 июня в своем Telegram-канале глава Светлоярского района Владимир Фадеев. отчитываясь о передаче родным бойцов орденов Мужества. Другие подробности о военных в сообщении не указаны.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 764 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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