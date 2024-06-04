04 июня 2024, 15:01

Два военных из Волгоградской области убиты на Украине

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Никита Юрченко и Дмитрий Илларионов убиты в зоне боевых действий, сообщила администрация Калачевского района. С начала военной операции на Украине власти признали гибель там как минимум 762 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что к 3 июня официально сообщалось, что в ходе военной операции на Украине убиты не менее 760 военных из Волгоградской области.

Никита Юрченко убит в военной операции на Украине, сообщила 3 июня администрация Калачевского района, отчитываясь в своем Telegram-канале о передаче родным бойца ордена Мужества.

Ранее районные власти информировали, что в ходе военной операции убит Дмитрий Илларионов, подробности о нем в сообщении от 17 марта не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 762 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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