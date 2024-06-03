Три бойца из Урюпинска убиты на Украине

03 июня 2024, 22:33

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Николай Минаев, Сергей Зайцев и Иван Пономарев убиты в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 760 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Михаил Прокопчук стал не менее чем 757-м военным из Волгоградской области, которого власти признали убитым в военной операции на Украине.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Контрактник Николай Минаев был убит 25 января под Авдеевкой Донецкой народной республики в возрасте 29 лет, сообщил сегодня глава Урюпинска в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче наград родным ефрейтора.

Ранее власти города на странице администрации города в соцсети "ВКонтакте" также сообщали, что в зоне СВО убиты Сергей Зайцев (дата смерти 31 мая 2023 года) и 24-летний старший лейтенант Иван Пономарев, убитый в 2022 году.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 760 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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