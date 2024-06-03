03 июня 2024, 22:33

Три бойца из Урюпинска убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Минаев, Сергей Зайцев и Иван Пономарев убиты в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 760 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Михаил Прокопчук стал не менее чем  757-м военным из Волгоградской области, которого власти признали убитым в военной операции на Украине.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Контрактник Николай Минаев был убит 25 января под Авдеевкой Донецкой народной республики в возрасте 29 лет, сообщил сегодня глава Урюпинска в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче наград родным ефрейтора.

Ранее власти города на странице администрации города в соцсети "ВКонтакте" также сообщали, что в зоне СВО убиты Сергей Зайцев (дата смерти 31 мая 2023 года) и 24-летний старший лейтенант Иван Пономарев, убитый в 2022 году.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 760 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 июня 2024, 02:05

04 июня 2024, 01:22

04 июня 2024, 00:50

  • Центризбирком Южной Осетии сократил число зарубежных участков

    На выборах депутатов парламента Южной Осетии откроется лишь два зарубежных участка - во Владикавказе и Москве, хотя ранее Центризбирком сообщал также об участке в Сухуме и втором участке во Владикавказе. Партия "Единая Осетия" заявила, что не получила ответа на просьбу открыть участок в зоне военной операции на Украине.

03 июня 2024, 23:57

03 июня 2024, 23:30

  • Никях стал ширмой для ранних браков на Северном Кавказе

    При подготовке исследования "Насильно замужем" пришлось оперировать лишь данными Росстата по ранним бракам, хотя во многих случаях заключается лишь религиозный брак, указала одна из авторов исследования. Кризисные центры могут помочь девушкам, которых против воли пытаются выдать замуж, однако без комплексной работы по образованию и просвещению их эффективность будет низкой, подчеркнули правозащитники.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи