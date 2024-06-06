06 июня 2024, 21:47

Контрактник из Дагестана убит на Украине

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Гасан Ханикалов убит в боевых действиях, сообщила администрация Гунибского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 911 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Сиражудин Алидибиров стал 910-м бойцом из Дагестана, которого власти официально признали убитым в ходе СВО.

Уроженец селения Чох контрактник Гасан Ханикалов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Гунибского района, отчитываясь о передаче жене военного ордена Мужества. В сообщении в Telegram-канале районной администрации указано, что Ханикалов находился в зоне СВО с начала военной операции.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 911 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Шестеро военных из Дагестана убиты в зоне СВО", "Власти подтвердили смерть в зоне СВО жителя Каспийска", "Боец из Шамильского района убит в военной операции". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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