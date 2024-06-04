Боец из Дагестана убит в зоне военной операции

04 июня 2024, 10:29

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Сиражудин Алидибиров из Каспийска убит на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 910 военных из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине убит Тахиб Курбанов из Табасаранского района. Он стал, по меньшей мере, 909-м военнослужащим из Дагестана, который был официально признан убитым в ходе специальной военной операции.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Уроженец Каспийска Сиражудин Алидибиров убит на Украине. Студенты Каспийского профессионально-педагогического колледжа приняли участие в его похоронах, сообщила 15 мая администрация учебного заведения на его странице в соцсети "ВКонтакте". В сообщении уточняется, что Алидибиров являлся выпускником колледжа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 910 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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