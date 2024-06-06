06 июня 2024, 01:46

Власти назвали имена 17 убитых на Украине бойцов из Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

17 военных из Брюховецкого района убиты в боевых действиях, сообщили представители властей. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 422 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Антон Бусаев стал 405-м военным из Краснодарского края, о смерти которого в зоне СВО сообщалось официально.

17 жителей Брюховецкого района убиты в военной операции на Украине, сообщил районный историко-краеведческий музей.

В ролике, опубликованном на странице музея в соцсети "Одноклассники", приведены имена убитых бойцов. 30-летний лейтенант Антон Базылев убит 23 марта 2024 года, 28-летний старший стрелок Геннадий Куренков - 26 ноября 2022 года, 35-летний старший сержант Николай Сухно - 26 января 2023 года, 45-летний младший сержант Виктор Максимов - 26 июля 2023 года, 25-летний ефрейтор, старший снайпер Илья Левенко - 28 сентября 2023 года, 23-летний ефрейтор Константин Петренко - 5 ноября 2023 года, 51-летний старшина, атаман Федор Чувилов убит 22 апреля 2022 года.

Остальные бойцы служили в звании рядовых. 36-летний Артем Давиденко убит 31 января 2024 года, 37-летний Антон Денисов - 25 июля 2023 года, 26-летний Владимир Давыдов - 25 декабря 2022 года, 31-летний Михаил Животовский - 12 октября 2022 года, 26-летний Вадим Золотухин - 16 июня 2023 года, 59-летний Сергей Козырев - 23 октября 2023 года, 23-летний Михаил Корниенко - 3 августа 2023 года, 34-летний Александр Масликов - 25 января 2024 года, 34-летний Артем Фень - 23 октября 2023 года и 35-летний Олег Шубин - 17 октября 2022 года, следует из видео, опубликованного 9 мая. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 422 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 июня 2024, 00:50

  • Юристы поставили под сомнение правомерность преследования участников акции у МИД Армении

    Суд арестовал четырех из пяти фигурантов дела о стычках во время акции у здания МИД Армении, пятый обвиняемый пока не задержан. Следствию будет сложно доказать факт хулиганства в ходе акции, такие действия часто провоцируют сами силовики руками внедренных провокаторов, чтобы иметь повод разогнать протест, напомнили юрист-международник Ара Казарян и правозащитница Нина Карапетянц.

05 июня 2024, 23:53

  • Силовики отчитались о рейдах против мигрантов на юге России

    На рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону силовики нашли 16 иностранцев, которые нарушили правила пребывания в России, и 18 человек, которые получили гражданство, но не встали на воинский учет. В Волгоградской области во время рейдов выявлены 45 нарушителей миграционных законов.

05 июня 2024, 22:56

  • 2 Отсутствие программы стало уязвимостью протестного движения в Армении

    Движение "Тавуш во имя родины" не смогло остановить делимитацию в Киранце, но планирует воспрепятствовать сдаче армянских земель в других районах, заявил на митинге в Сотке лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. Жители Армении поддерживают требование об отставке Пашиняна, но отсутствие четких политических целей движения не позволяет сторонникам Галстаняна получить широкую поддержку, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

05 июня 2024, 21:57

05 июня 2024, 20:59

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи