Власти назвали имена 17 убитых на Украине бойцов из Краснодарского края

06 июня 2024, 01:46

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17 военных из Брюховецкого района убиты в боевых действиях, сообщили представители властей. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 422 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Антон Бусаев стал 405-м военным из Краснодарского края, о смерти которого в зоне СВО сообщалось официально.

17 жителей Брюховецкого района убиты в военной операции на Украине, сообщил районный историко-краеведческий музей.

В ролике, опубликованном на странице музея в соцсети "Одноклассники", приведены имена убитых бойцов. 30-летний лейтенант Антон Базылев убит 23 марта 2024 года, 28-летний старший стрелок Геннадий Куренков - 26 ноября 2022 года, 35-летний старший сержант Николай Сухно - 26 января 2023 года, 45-летний младший сержант Виктор Максимов - 26 июля 2023 года, 25-летний ефрейтор, старший снайпер Илья Левенко - 28 сентября 2023 года, 23-летний ефрейтор Константин Петренко - 5 ноября 2023 года, 51-летний старшина, атаман Федор Чувилов убит 22 апреля 2022 года.

Остальные бойцы служили в звании рядовых. 36-летний Артем Давиденко убит 31 января 2024 года, 37-летний Антон Денисов - 25 июля 2023 года, 26-летний Владимир Давыдов - 25 декабря 2022 года, 31-летний Михаил Животовский - 12 октября 2022 года, 26-летний Вадим Золотухин - 16 июня 2023 года, 59-летний Сергей Козырев - 23 октября 2023 года, 23-летний Михаил Корниенко - 3 августа 2023 года, 34-летний Александр Масликов - 25 января 2024 года, 34-летний Артем Фень - 23 октября 2023 года и 35-летний Олег Шубин - 17 октября 2022 года, следует из видео, опубликованного 9 мая.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 422 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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