Жители Махачкалы пожаловались на дым от горящей свалки

05 июня 2024, 10:38

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В местности Черкес-Кутан под Махачкалой вновь загорелся мусор на свалке отходов, от едкого дыма страдают люди в нескольких поселках, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", местные жители неоднократно жаловались на едкий дым, который исходит во время пожара от свалки в местности Черкес-Кутан под Махачкалой. 15 марта они указали, что на эту свалку продолжают свозить мусор вопреки решению суда, и что на ней регулярно происходят пожары. 29 апреля на едкий дым, поднимающийся со стихийной свалки, пожаловались жители поселков Агачкала и Талги.

Возгорание на стихийной свалке в Черкес-Кутане произошло из-за повышения температуры воздуха, сообщил 29 апреля мэр Махачкалы. Вывоз мусора на эту свалку нужно прекратить, заявил эколог Рамазан Алиев. Ситуация с утилизацией мусора в Дагестане усугубится с началом курортного сезона, спрогнозировала общественный деятель Аминат Абдурахманова.

О новом возгорании свалки под Махачкалой сообщил 3 июня "Черновик". "Снова горит свалка в Махачкале", - привело издание слова одного из читателей. Горит "Агачаульская свалка", уточнил в тот же день анонимный телеграм-канал «Что там у дагестанцев».

Свалка горит постоянно, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Атай. "Эта свалка горит постоянно, иногда просто тлеет. Когда становится жарко, горит активно", - рассказал он.

Больше всего неудобств горение свалки доставляет жителям поселков Агачаул, Новый Параул и Талги, отметил житель Агачаула Наби. "До свалки около километра, ветер несет едкий дым в дома. Сейчас очень жарко, у всех открыты окна, дышать невозможно. Жаловались в мэрию, там сказали, что свалку планируется перенести, но конкретных мер до сих пор не предпринято", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее Росприроднадзор потребовал от прокуратуры привлечь к ответственности сотрудников Минимущества Дагестана, по вине которых в Черкес-Кутане образовалась стихийная свалка. Она нанесла урон экологии на более чем 20 миллиардов рублей, заявила глава Росприроднадзора. Советский райсуд Махачкалы ранее обязал мэрию запретить прием отходов на свалку и не допускать возгорания уже завезенного туда мусора. Тем не менее, 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что свалка разрослась.

28 апреля в правительстве Дагестана прошло совещание, где рассматривался, в том числе вопрос с горящей свалкой в местности Черкес-Кутан. Замминистра природных ресурсов и экологии Саният Билалова сообщила, что прорабатывается возможность включения этой свалки в федеральные проекты "Генеральная уборка" и "Чистый воздух".

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