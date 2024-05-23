Семь военных из Краснодарского края убиты на Украине

23 мая 2024, 15:37

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Александр Чиняков, Иван Диденко, Константин Соколов, Виталий Попов, Андрей Филекин, Анатолий Матчанов и Евгений Мысочка убиты в зоне боевых действий, сообщил глава Павловского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 396 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Корж стал как минимум 389-м военным из Краснодарского края, которого власти признали убиты в зоне военной операции на Украине.

Уроженец станицы Павловская, младший сержант парашютно-десантного батальона Александр Чиняков убит в зоне военной операции в ноябре 2023 года, сообщил сегодня глава Павловского района Роман Парахин в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче родным военного медали "За отвагу".

В апреле Парахин, отчитываясь о вручении родным бойцов орденов Мужества, сообщил, что на Украине убиты Иван Диденко, Константин Соколов и Виталий Попов.

Ранее глава района, также сообщая о вручении наград, информировал о том, что в боях убиты Андрей Филекин, Анатолий Матчанов, а также контрактник Евгений Мысочка, дата смерти которого - 16 марта 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 396 военнослужащих из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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