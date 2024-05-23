23 мая 2024, 15:37

Семь военных из Краснодарского края убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Чиняков, Иван Диденко, Константин Соколов, Виталий Попов, Андрей Филекин, Анатолий Матчанов и Евгений Мысочка убиты в зоне боевых действий, сообщил глава Павловского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 396 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Корж стал как минимум 389-м военным из Краснодарского края, которого власти признали убиты в зоне военной операции на Украине.

Уроженец станицы Павловская, младший сержант парашютно-десантного батальона Александр Чиняков убит в зоне военной операции в ноябре 2023 года, сообщил сегодня глава Павловского района Роман Парахин в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче родным военного медали "За отвагу".

В апреле Парахин, отчитываясь о вручении родным бойцов орденов Мужества, сообщил, что на Украине убиты Иван Диденко, Константин Соколов и Виталий Попов. 

Ранее глава района, также сообщая о вручении наград, информировал о том, что в боях убиты Андрей Филекин,  Анатолий Матчанов, а также контрактник Евгений Мысочка, дата смерти которого - 16 марта 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 396 военнослужащих из Краснодарского края. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 мая 2024, 14:51

  • ЕСПЧ отказался удовлетворить жалобы Саакашвили против Грузии

    Страсбургский суд не нашел нарушения прав бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в приговорах по делам о превышении полномочий при помиловании осужденных. В своих жалобах Саакашвили настаивал, что его уголовное преследование по этим делам носит политический характер.

23 мая 2024, 14:08

  • Правозащитники прокомментировали сообщения о трудовом рабстве на Юге России

    Из-за несовершенства законодательства в поле зрения правоохранительных органов оказывается лишь часть случаев трудового рабства. При этом люди, которые оказались в трудовом рабстве, в том числе в регионах Юга России, отказываются жаловаться в полицию из-за низкой юридической грамотности. При этом в Дагестане принудительный труд стал использоваться реже после широкой огласки в СМИ, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

23 мая 2024, 13:15

23 мая 2024, 12:42

23 мая 2024, 12:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи