12 мая 2024, 20:37

Боец из Северной Осетии убит в военной операции

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Олег Сагкаев убит в зоне боевых действий, сообщила сегодня администрация Дигорского района. С начала военной операции на Украине власти признали гибель как минимум 282 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Кирилл Казаченко стал 281-м военным из Северной Осетии, о смерти которого в ходе СВО на Украине сообщалось официально.

Житель села Дур-Дур Олег Сагкаев убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Дигорского района в своем Telegram-канале, оповещая о дате похорон бойца. Другие сведения о погибшем в сообщении не приведены. 

Таким образом, власти официально признали убитыми в военной операции не менее 282 военнослужащих из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Поддержку от государства не гарантируют семьям убитых в ходе СВО военных ни госнаграды, ни мемориальные доски, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Боец из Северной Осетии убит на Украине", "Три бойца из Ардонского района убиты в военной операции", "Блогеры пояснили решение Меняйло о сносе памятника в Моздоке".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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