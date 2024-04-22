22 апреля 2024, 05:55

Артиллерийские снаряды найдены в Азербайджане

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В районе Губадлы азербайджанские силовики обнаружили шесть артиллерийских снарядов разного калибра.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически сообщают об обнаружении боеприпасов в Карабахе. 5 февраля стало известно об обнаружении трех складов с артиллерийскими снарядами, гранатометами, автоматами и пулеметами в Ходжалинском районе Карабаха.

Шесть артиллерийских снарядов разного калибра обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Губадлы, пишет 21 апреля Oxu.az со ссылкой на МВД Азербайджана.

Снаряды найдена на территории равнины Язы дюзю, они переданы соответствующим структурами, информирует Haqqin.az.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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Примечание:

"Житель Тертера подорвался на мине", "Ереван раскритиковал реакцию Баку на предложение передать карты минных полей", "Водитель грузовика погиб при взрыве мины в Азербайджане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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