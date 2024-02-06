Азербайджанские силовики нашли в Карабахе три склада с оружием

06 февраля 2024, 00:14

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Три склада с артиллерийскими снарядами, гранатометами, автоматами и пулеметами обнаружены в Ходжалинском районе Карабаха, сообщили Минобороны и МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически сообщают об обнаружении боеприпасов в Карабахе. В частности, 16 января Минобороны Азербайджана заявило, что военнослужащие обнаружили склад боеприпасов в Карабахском экономическом районе.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Во время осмотра территории в Карабахском регионе на территории Ходжалинского района были обнаружены артиллерийские снаряды, говорится в распространенном 5 февраля пресс-релизе Минобороны Азербайджана.

Инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии с соблюдением мер безопасности с территории были вывезены восемь бронебойных снарядов 122-миллиметрового калибра, 273 осколочно-фугасных снарядов и 285 метательных зарядов артиллерийских снарядов 122 миллиметра, далее отмечено в сообщении минобороны Азербайджана. К сообщению приложены фотографии снарядов, разложенных на земле.

МВД Азербайджана сообщило об обнаружении схрона оружия и боеприпасов в музыкальной школе в селе Ханабад Ходжалинского района. В частности, сотрудниками местного Ходжалинского районного отдела полиции было изъято 11 автоматов Калашникова, три пулемета "ПК", три гранатомета РПГ-7, 10 снарядов к гранатомету, 14 запалов, один гранатомет "МУХА" и др.

Кроме того, в музыкальной школе были обнаружены 10 магазинов к пулемету "ПК", четыре пулеметные ленты, четыре прицела для автомата, 30 гранат "Ф1", 45 запалов, одна граната "M-75", почти 20 тысяч патронов калибра 5,45 миллиметра и 8050 патронов калибра 7,62 миллиметра.

"Кавказский узел" также писал, что 20 октября 2023 года оборонное ведомство Азербайджана сообщило об обнаружении в Карабахе складов с минами и самодельными взрывными устройствами. Ведомство заявило, что часть мин была произведена в Армении в 2021 году.

27 октября 2023 года Минобороны страны заявило, что во время осмотра территории в Карабахе была обнаружена мастерская, где кустарными методами изготавливались самодельные взрывные устройства.

24 сентября 2023 года министерство отчиталось, что азербайджанские силовики обнаружили оружие и боеприпасы в зданиях и строениях компании, эксплуатирующей молибденовое месторождение "Демирли" (Кашен) в Карабахе.

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