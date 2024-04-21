21 апреля 2024, 00:10

Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине

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Алексей Новиков, Владимир Балабанов, Сергей Пошляков, Артем Гладков и Евгений Яценко убиты в боях, сообщил глава Александровского округа. с начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 351 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля власти назвали имена как минимум 346 убитых в военной операции на Украине бойцов со Ставрополья.

Алексей Новиков убит в военной операции на Украине, сообщил глава Александровского округа Александр Щекин в своем Telegram-канале 18 апреля, отчитываясь о передаче родным военного ордена Мужества. В этот же день он сообщил об открытии мемориальной доски участнику военной операции Владимиру Балабанову.

В декабре 2023 года Щекин сообщил об открытии мемориальной доски еще одному участнику военной операции Сергею Пошлякову. Ранее он также информировал о визите к матери убитого бойца Артема Гладкова, не сообщая подробностей о военных.

Еще один житель Александровского округа, контрактник Евгений Яценко, был убит  в военной операции на Украине 3 сентября 2022 года, сообщал Александр Щекин в июне 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 351 бойца из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Уроженец Ставрополья убит на Украине", "Житель Кисловодска убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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