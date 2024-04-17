Азербайджанский блогер Джамиль Мамедли получил реальный срок

17 апреля 2024, 23:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил азербайджанского блогера Джамиля Мамедли к шести годам и 12 дням лишения свободы, признав его виновным в мошенничестве и хулиганстве. Мамедли назвал свое уголовное преследование местью за критику в адрес властей, а защита сообщила о планах обжаловать приговор.

"Кавказский узел" писал, что 17 января 2023 года Джамиль Мамедли стал подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве. Поводом стал инцидент 15 декабря 2022 года, когда автомобиль с блогером попал в ДТП. По версии блогера, водитель ударившей его машины старался спровоцировать драку, и ему пришлось защищаться, при этом наблюдавшие за конфликтом полицейские не вмешивались, а когда началась драка, стали снимать ее на видео. Мамедли был обвинен в хулиганстве, вымогательстве и мошенничестве. Сам блогер считает свое преследование местью за публикации с критикой в адрес местных властей.

Джамиль Мамедли много лет участвовал в проектах гражданского общества в Азербайджане. В качестве блогера освещал социальные и экономические проблемы, случаи нарушения прав человека. На YouTube-канал Джамиля Мамедли, зарегистрированный в 2013 году, подписано более 16 тысяч пользователей. Блогер освещал там социальные проблемы жителей севера Азербайджана, в частности, их жалобы на нехватку воды, бездорожье, неисполнение проектов по благоустройству.

Сегодня в Сумгаитском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор блогеру Джамилю Мамедли, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» наблюдавший за процессом коллега подсудимого, журналист-фрилансер Видади Рустамов.

«Сначала с последним словом выступил Джамиль Мамедли. Он отверг обвинения в мошенничестве и вымогательстве, указав, что не совершал этих действий. Что касается хулиганства, Джамиль признал, что инцидент имел место после ДТП, однако стороны примирились и потерпевшие в суде заявили, что не имеют жалобы на него. В заключение Джамиль сказал, что уголовное дело против него было инициировано чиновниками, которые становились объектами критики со стороны граждан в его репортажах», - рассказал Рустамов.

В частности, по словам Рустамова, Мамедли заявил, что уголовному делу против него предшествовали выявленные им и обнародованные факты присвоения адресной социальной помощи со стороны бывшего руководства Губинского района.

«Джамиль напомнил, что против него бывшим главой исполнительной власти был сначала выдвинут диффамационный иск. Но по нему Джамилю дали лишь исправительные работы, то есть он избежал ареста. После этого против блогера стали использовать факт ДТП, фабриковать другие обвинения, чтобы отправить его за решетку», - отметил журналист Рустамов.

Суд снял с Мамедли обвинения по статьям 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) Уголовного кодекса, но признал блогера виновным по статьям 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка). В итогу суд приговорил блогера к 6 годам и 12 дням лишения свободы.

Адвокат блогера Фариз Намазлы подтвердил информацию о приговоре и назвал его необоснованным. По словам адвоката, суд снял обвинения в вымогательстве в виду отсутствия достоверных доказательств совершения Мамедли этих действий.

«Но и обвинение в мошенничестве не было подкреплено основательными доказательствами. А по обвинению в хулиганстве суд должен был прекратить производство в виду отказа потерпевшими от жалоб на Мамедли», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла», добавив, что защита намерена обжаловать приговор.

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию о приговоре Мамедли. Представители стороны обвинения и потерпевшие оказались не доступны для комментариев.

Правозащитники признали Джамиля Мамедли политзаключенным.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.