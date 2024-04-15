Жительница Волгодонска признана виновной в дискредитации военных

15 апреля 2024, 00:44

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Суд в Волгодонске признал Ирину Пономареву виновной в дискредитации вооруженных сил России.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого приверженцев пацифистских взглядов стали привлекать по новой статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протокол в отношении Ирины Пономаревой поступил в Волгодонский районный суд 14 марта, 4 апреля суд вынес постановление о назначении административного наказания, говорится в карточке дела на сайте суда. Подробности дела пока неизвестны.

11 апреля Ирина Пономарева обжаловала постановление, говорится в карточке дела.

"Кавказский узел" также сообщал, что суд в Батайске счел дискредитацией армии высказывания в соцсети блогера Нелли Штефан об участниках военной операции на Украине и обязал ее выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Девушка принесла извинения, связав свои высказывания с действием лекарств, но затем сообщила, что записала видео с извинениями под давлением.

29 января стало известно, что суд в Шахтах приговорил 72-летнюю Евгению Майбороду к 5,5 года колонии, признав ее репосты в соцсети фейками про армию и призывами к экстремизму. Пенсионерка из Шахт Евгения Майборода приговорена к заключению за свою пацифистскую позицию, ее преследование политически мотивировано и должно быть немедленно прекращено, заявили правозащитники.

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