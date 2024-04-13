13 апреля 2024, 04:41

ЕСПЧ присудил компенсацию Андрею Майеру

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Европейский суд по правам человека счел необоснованным продление ареста бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера и присудил ему компенсацию в 1900 евро.

Как писал "Кавказский узел", в марте бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, находившийся под арестом с декабря 2020 года, был приговорен к 3,5 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. 20 июня Майера задержали на выходе из СИЗО, ему вменили 11 новых эпизодов по той же статье. 22 июня Ленинский районный суд арестовал его на месяц. 27 июня апелляционная инстанция увеличила до пяти лет срок заключения Майера. Адвокат Майера в начале ноября подал жалобу в Четвертый кассационный суд. Однако в начале декабря 2023 года суд оставил приговор в силе.

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера и присудил ему компенсацию в 1900 евро. Об этом сообщается на сайте суда.

ЕСПЧ счел, что арест Майера продлевался безосновательно, что нарушало его права.

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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