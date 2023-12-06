06 декабря 2023, 05:01

Оставлен в силе приговор Андрею Майеру

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Кассационный суд отказался изменить приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру, осужденному на пять лет колонии.

Как писал "Кавказский узел", в марте бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, находившийся под арестом с декабря 2020 года, был приговорен к 3,5 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. 20 июня Майера задержали на выходе из СИЗО, ему вменили 11 новых эпизодов по той же статье. 22 июня Ленинский районный суд арестовал его на месяц. 27 июня апелляционная инстанция увеличила до пяти лет срок заключения Майера. Адвокат Майера в начале ноября подал жалобу в Четвертый кассационный суд.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 5 декабря рассмотрел жалобу адвоката бывшего министра ЖКХ Андрея Майера на приговор, сообщает "Коммерсант".

Защита просила в жалобе отменить обвинительный приговор и оправдать Майера, суд, впрочем, оставил приговор без изменения.

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Примечание:

"Ужесточен приговор Сергею Сидашу", "Приговор азовскому чиновнику отменен из-за нарушений", "Глава Кагальницкого района осужден за махинации с жильем для сирот".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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