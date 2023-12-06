Оставлен в силе приговор Андрею Майеру

06 декабря 2023, 05:01

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Кассационный суд отказался изменить приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру, осужденному на пять лет колонии.

Как писал "Кавказский узел", в марте бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, находившийся под арестом с декабря 2020 года, был приговорен к 3,5 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. 20 июня Майера задержали на выходе из СИЗО, ему вменили 11 новых эпизодов по той же статье. 22 июня Ленинский районный суд арестовал его на месяц. 27 июня апелляционная инстанция увеличила до пяти лет срок заключения Майера. Адвокат Майера в начале ноября подал жалобу в Четвертый кассационный суд.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 5 декабря рассмотрел жалобу адвоката бывшего министра ЖКХ Андрея Майера на приговор, сообщает "Коммерсант".

Защита просила в жалобе отменить обвинительный приговор и оправдать Майера, суд, впрочем, оставил приговор без изменения.

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