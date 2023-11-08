Жалоба на приговор Андрею Майеру поступила в кассационный суд

08 ноября 2023, 02:49

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Адвокат бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, приговоренного к пяти годам колонии, подал кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд в Краснодаре. Жалоба принята к рассмотрению.

Как писал "Кавказский узел", в марте бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, находившийся под арестом с декабря 2020 года, был приговорен к 3,5 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. 20 июня Майера задержали на выходе из СИЗО, ему вменили 11 новых эпизодов по той же статье. 22 июня Ленинский районный суд арестовал его на месяц. 27 июня апелляционная инстанция увеличила до пяти лет срок заключения Майера.

В Четвертом кассационном суде в Краснодаре началось рассмотрение жалобы защиты бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, которого ранее апелляция Ростовского областного суда приговорила к пяти годам в колонии общего режима. Рассмотрение дела назначено на 5 декабря, информирует 7 ноября 1rnd.ru.

На сайте суда указано, что кассационную жалобу подал адвокат Майера В. Чесноков, она поступила в суд 25 октября, определение о рассмотрении дела вынесено 7 ноября.

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