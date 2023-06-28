28 июня 2023, 00:20

Суд в Ростове-на-Дону ужесточил приговор Майеру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционная инстанция увеличила до пяти лет срок лишения свободы бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру, который после освобождения был арестован по новому делу.

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал на месяц бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, задержанного после выхода из СИЗО в связи с новыми обвинениями в злоупотреблении полномочиями. 

Как писал "Кавказский узел", в марте бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, находившийся под арестом с декабря 2020 года, был приговорен к 3,5 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. 20 июня Майера задержали на выходе из СИЗО, ему вменили 11 новых эпизодов по той же статье. 22 июня Ленинский районный суд арестовал его на месяц.

Ростовский областной суд ужесточил наказание бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру, осужденному за злоупотребление должностными полномочиями. "Приговор усилить, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - процитировало 27 июня слова судьи ТАСС.

Помимо лишения свободы Майеру на три года запрещено занимать должности на госслужбе, сообщил "Блокнот Ростов" 27 июня. Сам Майер присутствовал на заседании по видеосвязи, так как находится в СИЗО из-за еще нового уголовного дела. Апелляционную жалобу на приговор подала защита Майера, сторона обвинения добивалась ужесточения наказания, говорится в публикации. 

Максимальное наказание по вмененной Майеру статье (часть 2 статьи 285 УК России) - семь лет лишения свободы. Предыдущие эпизоды его дела также касались необоснованно выделенных из бюджета средств на благоустройство парков: в одном фигурировала сумма в 46 миллионов рублей, в другом - 43,5 миллиона. В суде бывший чиновник не признавал себя виновным.

Комментариями от Андрея Майера или его адвоката относительно решения об аресте "Кавказский узел" пока не располагает.

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Примечание:

"Ужесточен приговор Сергею Сидашу", "Приговор азовскому чиновнику отменен из-за нарушений", "Глава Кагальницкого района осужден за махинации с жильем для сирот".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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