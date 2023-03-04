Андрей Майер заявил о невиновности

04 марта 2023, 05:16

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В деле бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, допущены грубейшие нарушения, заявил адвокат Владимир Чесноков. Майер также заявил о невиновности и попросил суд оправдать его.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2020 года источники в правоохранительных органах сообщили о задержании бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера, уволенного с поста в марте. На следующий день суд поместил Майера под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями. Защита назвала арест способом оказания давления на Майера. В апреле 2022 года его перевели под домашний арест, но в августе вновь вернули в СИЗО, а в ноябре оставили под арестом.

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону 3 марта закончилось слушание по делу бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет 1rnd.ru.

В прениях адвокат Майера Владимир Чесноков заявил о грубейших нарушениях Уголовно-процессуального кодекса, по его словам, в деле бывшего чиновника нет состава и события преступления, нет и ущерба. По его словам, свидетели обвинения по сути дали показания в защиту обвиняемого. Адвокат попросил суд оправдать Майера.

Подсудимый также заявил о своей невиновности и попросил суд оправдать его. По его словам, мотив совершения преступления для того, чтобы улучшить показатели для недопущения неблагоприятных последствий на службе не выдерживает критики, так как на момент возбуждения уголовного дела он уже не работал в министерстве ЖКХ.

Приговор суд планирует огласить 10 марта, информирует 161.ru.

Андрея Майера обвиняют в том, что он добился выделения 46 миллионов рублей бюджетных средств на благоустройство парка по улице Вересаева в Ростове, хотя заниматься парком должен был инвестор - компания-застройщик "ЮСИ-Дон". Позднее Майер стал подозреваемым по второму уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он распорядился "выделить 43,5 миллиона рублей на благоустройство парка в Зверево без проведения конкурса на выбор территории".

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