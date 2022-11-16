Андрей Майер оставлен под арестом

16 ноября 2022, 04:14

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Бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, суд оставил под арестом до 10 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2020 года источники в правоохранительных органах сообщили о задержании бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера, уволенного с поста в марте. На следующий день суд поместил Майера под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями. Защита назвала арест способом оказания давления на Майера. В апреле его перевели под домашний арест, но в августе вновь вернули в СИЗО.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону оставил бывшего областного министра ЖКХ в следственном изоляторе, пишет 15 ноября donday.ru.

Защита Майера настаивала на отмене меры пресечения в виде содержания под стражей, однако суд не внял доводам адвоката. Майер вновь отправился в СИЗО до 10 декабря, когда суд вновь должен определить меры пресечения, сообщает 1rnd.ru.

"Кавказский узел" писал ранее, что Андрея Майера обвиняют в том, что он добился выделения 46 миллионов рублей бюджетных средств на благоустройство парка по улице Вересаева в Ростове, хотя заниматься парком должен был инвестор - компания-застройщик "ЮСИ-Дон". Позднее Майер стал подозреваемым по второму уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он распорядился "выделить 43,5 миллиона рублей на благоустройство парка в Зверево без проведения конкурса на выбор территории".

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