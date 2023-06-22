Суд в Ростове-на-Дону отправил Майера под арест

22 июня 2023, 04:55

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Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал на месяц бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, задержанного после выхода из СИЗО в связи с новыми обвинениями в злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", в марте бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, находившийся под арестом с декабря 2020 года, был приговорен к 3,5 года колонии по делу о злоупотреблении полномочиями. 20 июня Майера задержали на выходе из СИЗО, ему вменили 11 новых эпизодов по той же статье.

Суд постановил поместить Майера под стражу до 20 июля, сообщил со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области "Интерфакс-Юг".

Согласно материалам дела, новые эпизоды дела Андрея Майера касаются выделенных в 2019 году средств на благоустройство общественных пространств в нескольких муниципалитетах Ростовской области. Следствие пришло к выводу, что действия министра привели к перерасходу бюджетных средств на сумму более 328 млн рублей.

Максимальное наказание по вмененной Майеру статье (часть 2 статьи 285 УК России) - семь лет лишения свободы. Предыдущие эпизоды его дела также касались необоснованно выделенных из бюджета средств на благоустройство парков: в одном фигурировала сумма в 46 млн рублей, в другом - 43,5 млн. В суде бывший чиновник не признавал себя виновным.

Комментариями Андрея Майера или его адвоката относительно решения об аресте "Кавказский узел" пока не располагает.

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