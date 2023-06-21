Андрей Майер вновь задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

21 июня 2023, 03:07

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Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер, осужденный за злоупотребления полномочиями, задержан на выходе из СИЗО, ему вменяется 11 новых эпизодов по той же статье.

Как писал "Кавказский узел", в марте бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер был приговорен к 3,5 годам колонии по делу о злоупотреблении полномочиями.

Источники в правоохранительных органах сообщили о задержании бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера, уволенного с поста в марте, 25 декабря 2020 года. На следующий день суд поместил Майера под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями. Защита назвала арест способом оказания давления на Майера. В апреле 2022 года его перевели под домашний арест, но в августе вновь вернули в СИЗО, а в ноябре оставили под арестом. В деле бывшего министра ЖКХ Ростовской области допущены грубейшие нарушения, заявил адвокат Владимир Чесноков. Сам Майер заявил о невиновности и попросил суд оправдать его.

Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер задержан сразу после выхода из СИЗО. Он подозревается в новых эпизодах по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, пишет 20 июня "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Задержание Майера подтвердил адвокат бывшего чиновника Владимир Чесноков, который сообщил, что его подзащитному вменяется 11 новых эпизодов, аналогичных прежним обвинениям. "Речь идет о благоустройстве парков", - приводит его слова РБК.