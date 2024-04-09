Восемь ростовчан обвинены в организации незаконной миграции

09 апреля 2024, 05:56

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Направлено в суд дело восьми жителей Ростова-на-Дону, которые обвиняются в том, что помогли 44 мигрантам получить сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства России.

Как писал "Кавказский узел", по итогам рейдов силовиков после теракта в "Крокус Сити Холле" указание покинуть Россию получили 30 мигрантов в Краснодаре, 87 человек в Волгоградской области, 46 граждан Средней Азии в Ростовской области, семь граждан Узбекистана в Ингушетии и группа иностранных студентов в Астрахани. Части из них предписано самостоятельно уехать за пределы России, другие будут выдворены принудительно, следует из отчетов силовиков.

В Ростовской области дошло до суда дело восьми жителей Ростова-на-Дону, которые обвиняются в организации незаконной миграции иностранных граждан, пишет 8 апреля "Коммерсант".

По данным прокуратуры, которая утвердила обвинительное заключение, в 2022 году обвиняемые за плату помогли иностранным гражданам получить сертификаты о знании русского языка, истории России и основ законодательства. Таким образом они организовали пребывание в стране 44 иностранных граждан, сообщает 161.ru.

В отношении ростовчан возбуждено уголовное дело по пункта "а" части 2 статьи 3221 УК РФ (организация незаконной миграции), максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее правозащитники неоднократно указывали на нарушение прав мигрантов в регионах юга России. В частности, в августе 2016 года 108 мигрантов объявили голодовку в спецучреждении временного содержания для иностранцев в сочинском поселке Вардане. 17 октября 2023 года стало известно, что полицейские в Ингушетии неправомерно оштрафовали за нарушение миграционного законодательства непричастную к нему женщину. При этом еще более 10 лет назад российские правозащитники выступали против развернутой в стране кампании в отношении нелегальных мигрантов.

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