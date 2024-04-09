Силовики Росгвардии в лесу. Фото: https://rosguard.gov.ru/page/index/razvedka--delo-tonkoe

09 апреля 2024, 01:30

Неделя с 1 по 7 апреля прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 1 по 7 апреля 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Два гражданина Таджикистана и гражданин России, подозреваемые в участии в террористической организации, арестованы в Махачкале до 1 июня. Общее число арестованных, которые, как утверждают силовики, готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием напавших на "Крокус Сити Холл", достигло пяти.

Активизация радикального подполья на Северном Кавказе может быть связана с внешними акторами, которые пытаются ухудшить ситуацию внутри России, однако и внутри России им кто-то помогает, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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Примечание:

"Кавказ за неделю: обзор главных событий с 25 по 31 марта", "Кавказ за неделю: обзор главных событий с 18 по 24 марта", "Кавказ за неделю: обзор главных событий с 11 по 17 марта".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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