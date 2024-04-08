08 апреля 2024, 21:50

Военный из Астраханской области убит на Украине

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Алексей Шипилов убит в военной операции на Украине, сообщил глава Харабалинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 296 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 8 апреля стало известно о смерти 295 участников военной операции из Астраханской области, в том числе Петра Шипилова из Харабалинского района.

Алексей Шипилов, старший сын в семье Шипиловых из села Сасыколи, убит 30 марта в поселке Курдюмовка ДНР, у него осталось трое детей, сообщил сегодня глава Харабалинского района Алексей Штонда. Ранее в зоне военной операции был убит младший сын семьи Шипиловых, Петр. Средний сын Шипиловых - Федор - находится дома после ранения, говорится в сообщении в Telegram-канале главы района.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 295 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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