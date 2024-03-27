Четыре бойца из Харабалинского района убиты на Украине

27 марта 2024, 00:39

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Андрей Такабаев, Андрей Беккер, Петр Шипилов и Денис Конев убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Харабалинского района. С ее начала власти признали убитыми как минимум 282 военных из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Хайсажан Кайсагалиев и Раиль Ергужаев убиты в ходе СВО на Украине, общее число военных из Астраханской области, гибель которых подтвердили власти, достигло 278.

Андрей Такабаев из села Речное и Андрей Беккер из города Харабали убиты в военной операции на Украине, сообщил 26 марта в своем Telegram-канале глава Харабалинского района Алексей Штонда. По его словам, обоим погибшим "не было и тридцати".

Ранее Штонда информировал о гибели в военной операции на Украине старшего прапорщика Петра Шипилова из села Сасыколи. Ему было 39 лет, он погиб 1 ноября 2023 года в районе Донецка, указано в сообщении от 24 ноября 2023 года

Администрация Харабалинского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте" также сообщала о гибели в военной операции на Украине Дениса Конева, которому был 31 год. Он умер 25 января 2023 года в госпитале.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 282 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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