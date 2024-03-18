18 марта 2024, 15:28

Двое военных из Астраханской области убиты на Украине

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Хайсажан Кайсагалиев и Раиль Ергужаев убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции подтверждена смерть в ней не менее 278 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Петр Коновалов из Енотаевского района убит в военной операции на Украине, сообщил 7 марта глава района. Таким образом, была официально подтверждена смерть в военной операции не менее 276 бойцов из Астраханской области.

Военнослужащие Хайсажан Кайсагалиев и Раиль Ергужаев убиты в военной операции на Украине, сообщила сегодня на своей странице во "ВКонтакте" администрация Володарского района.

Хайсажан Кайсагалиев, родившийся в 1992 году, похоронен в селе Марфино. "В конце ноября 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ. […] 27 февраля 2024 года при выполнении боевого задания в ходе СВО, Хайсажан Кайсагалиев […] погиб", - говорится в публикации.

Мобилизованный в октябре 2022 года Раиль Ергужаев 1986 года рождения похоронен в селе Крутое. Он погиб 5 декабря 2023 года. "У бойца остались жена и двое детей", - сообщили власти муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 278 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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